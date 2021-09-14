В «Химках» задерживают зарплаты. Игроки пока не обращались в РФС

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил о задолженностях «Химок» по зарплате перед футболистами.

«Там есть определенные финансовые проблемы. Я знаю, что там есть задержки по заработной плате в этом сезоне и есть частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. С чем это связано, пока сказать не могу.

Надеюсь, что в ближайшее время клуб эти задолженности погасит. Пока никаких обращений со стороны футболистов в юрисдикционные органы РФС не было.

Смотрим за ситуацией, задержки по зарплате и премиальным бывают периодически почти во всех клубах», – сказал Зотов.