Игнашевич – главный тренер «Балтики»

«Балтика» назначила на пост главного тренера Сергея Игнашевича. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.
«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», – сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.
- На этой неделе «Балтика» уволила Евгения Калешина.
- Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.
- «Балтика» идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
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Источник: инстаграм «Балтики»