Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Игнашевич – главный тренер «Балтики»

    «Балтика» назначила на пост главного тренера Сергея Игнашевича. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

    «Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», – сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

    • На этой неделе «Балтика» уволила Евгения Калешина.
    • Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.
    • «Балтика» идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Балтики»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2021 22:50
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      3meeeD 2 часа назад

      Добро пожаловать в Калининград. УДАЧИ Легенда #4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      Каменный стояк 2 часа назад

      «Барселона» назначила на пост главного тренера Сергея Игнашевича. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

      «Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом испанскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», – сказал руководитель «Барселоны» Жоан Лапорта.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      3meeeD > Каменный стояк 2 часа назад

      Ты каску одевай ,когда в темноте ходишь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10497

      BRO_football > Каменный стояк 1 час назад

      Неправда. В Барселону как раз Черчесов пойдёт

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89885
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67673
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru