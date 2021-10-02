Игнашевич – главный тренер «Балтики»

«Балтика» назначила на пост главного тренера Сергея Игнашевича. Контракт рассчитан до конца следующего сезона.

«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу. Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», – сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

На этой неделе «Балтика» уволила Евгения Калешина .

. Игнашевич возглавлял «Торпедо» с июня 2019-го по март 2021-го года.

«Балтика» идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.