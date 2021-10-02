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  • Черчесов: «Лимит на легионеров нужен. Мое мнение не меняется»

Черчесов: «Лимит на легионеров нужен. Мое мнение не меняется»

2 октября 2021, 14:54
14

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз выступил в поддержку лимита на легионеров в РПЛ.

«Я высказывался об этом лет пять-шесть назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.

Тогда говорил о лимите по схеме «10+15», и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно сделать на одну меньше», – сказал Черчесов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым

Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»

Источник: Ютуб-канал «Sportowy»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1633176539
Черчесов идёт на йух и с собой Шлюбу берёт, мое мнение не меняется.
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Frankfurt Am Main
1633178212
ну если царь сказал он тоже говорит нет расизму нет обезьян..
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Валерий2705
1633179642
Да все знают, что ты бабки пилил с агентами за вызовы паспортистов. Конечно твоё мнение не меняется, бездарный тренеришко.
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Олег1204
1633180964
Конечно нужен, чтоб Фернандеса и Гилерме , Нойдштедара, Рауша вызывть, ну и Жиркова до пенсии
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NewLife
1633182723
Мой флюгер настроен на ветерок с Ново-Огарево.
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vladimir63
1633190058
очень нужен ! а главное нужен лимит на зарплаты нашим игрокам !!!
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Сергей Свояк
1633191227
Да ****@л усатый. Большинство профи говорят что реальная конкуренция, вот конкуренция. А не по паспорту. Молодые игроки любых стран, должны доказывать в любом чемпионате свою состоятельность. Чем Россия в этом плане лучше?!
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Enter2006
1633193592
У тебя нет своего мнения, подстилка с "государственной должностью". Удивлён что ты в ЕдРе до сих пор не всплыл.
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Sancool
1633193601
Конечно не меняется, ещё бы Черчесов после верховного сказал бы иначе, только не он)
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Hektor 84
1633199705
Конечно нужен! Особенно твоим друзьям агентам, чтоб побольше бабла пилить с кривоногих неандертальцев! И чтоб на олимпиаду попасть))) И главное плешивый царек чешет что надо лимит оставить. А что ни ты ни он не рассказываете что в нашей сборной делают мартыхаи и беглые немцы?
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