Черчесов: «Лимит на легионеров нужен. Мое мнение не меняется»

ну если царь сказал он тоже говорит нет расизму нет обезьян..
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз выступил в поддержку лимита на легионеров в РПЛ.
«Я высказывался об этом лет пять-шесть назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.
Тогда говорил о лимите по схеме «10+15», и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно сделать на одну меньше», – сказал Черчесов.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»
Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым
Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»