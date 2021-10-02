Черчесов: «Лимит на легионеров нужен. Мое мнение не меняется»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз выступил в поддержку лимита на легионеров в РПЛ.

«Я высказывался об этом лет пять-шесть назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.

Тогда говорил о лимите по схеме «10+15», и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно сделать на одну меньше», – сказал Черчесов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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