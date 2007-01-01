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    Черчесов: «Лимит на легионеров нужен. Мое мнение не меняется»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в очередной раз выступил в поддержку лимита на легионеров в РПЛ.

    «Я высказывался об этом лет пять-шесть назад. Мое мнение не меняется. Тогда и сейчас я думаю, что лимит все-таки нужен.

    Тогда говорил о лимите по схеме «10+15», и нужно посмотреть, как он работает, если достаточно, то можно сделать на одну меньше», – сказал Черчесов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Ютуб-канал «Sportowy»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1017

      Frankfurt Am Main 4 минуты назад

      ну если царь сказал он тоже говорит нет расизму нет обезьян..

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      Рейтинг: +3238

      Axe111 9 минут назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +1843

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Черчесов идёт на йух и с собой Шлюбу берёт, мое мнение не меняется.

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