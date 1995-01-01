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    Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как государство отметило выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

    «Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное – мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты.

    Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», – сказал Черчесов.

    • Россияне впервые в своей истории вышли в 1/4 финала мундиаля.
    • Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.
    • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

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    Источник: Ютуб-канал «Sportowy»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3238

      Axe111 7 минут назад

      ОРДЕНА!!!!! ЗА ЧТО ЛОЛ??????

      0
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      Рейтинг: +1561

      Sviro 2 часа назад

      Дошли бы до финала хотя бы, тогда получил бы. Взялся хорошо, но после ЧМ что-то пошло не так.

      0
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      Рейтинг: +3884

      Semenycch 3 часа назад

      В истории футбольной России лишь два Великих тренера сборной - Хиддинк и Черчесов.

      0
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      Рейтинг: +9847

      Вомбат > Semenycch 2 часа назад

      Это типа шутка, да?

      0
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      Рейтинг: +985

      DemSerg 3 часа назад

      Личемерие почти в каждом слове...

      1
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      Рейтинг: +198

      Отжогин 3 часа назад

      А на что им машины, квартиры, дачи? У всех всё есть!

      0
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      Рейтинг: +8405

      playsh 3 часа назад

      Какие награды,за что? Ты пять лет огромную зряплату получал ни за что,да заслуженного за 8 место получил на халяву.Спрячься и живи тихо,что бы тебя забыть можно было поскорей.

      5
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      Рейтинг: +12829

      Skull_Boy 3 часа назад

      Не звезди дурашка и тогда еще все по новостям передавали, как ЦАРЬ ЗМС каждому вручал и ключи от меринов

      1
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      Рейтинг: +10422

      NewLife 3 часа назад

      Дешевого хайпа, кокошников и киздежа было много, получил то, чего достоин.

      2
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      Рейтинг: +1950

      acor94 3 часа назад

      С таким окладом, он может каждый день себе и машину и квартиру и дачу покупать...

      5
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