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  • Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»

Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»

2 октября 2021, 11:54
17

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как государство отметило выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное – мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты.

Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», – сказал Черчесов.

  • Россияне впервые в своей истории вышли в 1/4 финала мундиаля.
  • Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.
  • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым

Источник: Ютуб-канал «Sportowy»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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acor94
1633165214
С таким окладом, он может каждый день себе и машину и квартиру и дачу покупать...
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NewLife
1633165408
Дешевого хайпа, кокошников и киздежа было много, получил то, чего достоин.
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Skull_Boy
1633165525
Не звезди дурашка и тогда еще все по новостям передавали, как ЦАРЬ ЗМС каждому вручал и ключи от меринов
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Plyash
1633165642
Какие награды,за что? Ты пять лет огромную зряплату получал ни за что,да заслуженного за 8 место получил на халяву.Спрячься и живи тихо,что бы тебя забыть можно было поскорей.
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DemSerg
1633166344
Личемерие почти в каждом слове...
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Axe111
1633177994
ОРДЕНА!!!!! ЗА ЧТО ЛОЛ??????
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житель СПб
1633183812
Смешно, конечно! В других областях спорта и близко не платят столько за тренерскую работу. В сотни раз меньше! Вот им и дают - хотя бы машинки. хоть что-то. А тут... Налог должен быть 60-80%!
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Hektor 84
1633199070
Намекает что пора бы уже рассчитаться))) и подарить машину, квартиру и дачу! Или все таки баблом забрал?
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deinego77@yandex.ru
1633208740
Слеза накатывается от этих слов!!!!! Пи........ол!!!!!!!!!!!!!
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alex1951
1656528987
Почитал комменты..... И делаю вывод.Не любят инородцев в России.Тренируй себе на здоровье сб.Сев Осетии... Как никак по путински -самостоятельная стране..... А ордена продай,если не фальшивые,и успокоися .....ты неправильный кавказец! Правильный Кадыров,вся харя от щастья светиться!))))))
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