Черчесов – о наградах за ЧМ-2018: «Ни машин, ни дач, ни квартир не получал»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как государство отметило выступления национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Ни машин, ни дач, ни квартир я не получал. Самое главное – мы получили любовь нации, мы играли для них. Нашу сборную принял в Кремле президент. Получили несколько орденов, грамоты.

Во время чемпионата мира мы несколько раз общались с президентом. Он пригласил меня на финал чемпионата мира, мы вместе сидели. Он сам спортсмен, многое делает для спорта», – сказал Черчесов.

Россияне впервые в своей истории вышли в 1/4 финала мундиаля.

Команда вылетела от Хорватии, проиграв в серии пенальти.

Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.

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