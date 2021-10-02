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Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым

2 октября 2021, 10:40
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что с ним контактировала федерация футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов.

Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», – сказал Черчесов.

  • Тренер покинул российскую сборную в июле.
  • 11 сентября сборная Турции уволила Сенола Гюнеша.
  • Вместо него команду возглавил Штефан Кунц.

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

Источник: Ютуб-канал «Sportowy»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Турция Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Diego_Costa
1633162917
Всех Рукаку и Лукаку знаю...
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vladimir-7
1633163728
Во полевого командира понесло, турецких знает со времен русско-турецкой войны и федерация Турции с ним контактировала по вопросу дальнейшего развития футбола в Турции. Это ещё французы, испанцы, исландцы и норвежцы, не знают, что я их тоже знаю, но они ко мне ещё не обращались за помощью, да я всех в мире знаю и могу у них командовать, вот,только, малость подучиться надо.
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DemSerg
1633166232
Видисо связывались для того, чтобы сказать, какое он убожество.
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FaTeK1945ru
1633167536
...берите его скорее,а то Англия его переманит или на худой конец Бразилия.
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33!
1633193463
эх, облом у Балтики((
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Hektor 84
1633198926
Будет тянуть второсортный шлак в сборную Турции из второй бундеслиги
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