Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что с ним контактировала федерация футбола Турции.

«Недавно у меня был разговор с федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов.

Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», – сказал Черчесов.

Тренер покинул российскую сборную в июле.

11 сентября сборная Турции уволила Сенола Гюнеша .

. Вместо него команду возглавил Штефан Кунц.

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»