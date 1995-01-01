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    Федерация футбола Турции связывалась с Черчесовым

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что с ним контактировала федерация футбола Турции.

    «Недавно у меня был разговор с федерацией футбола Турции. Они мне звонили сами. Они тоже были удивлены, что я знаю турецких футболистов.

    Я вам могу сказать, что я и французских знаю, и испанских знаю, и исландских, и норвежских. Я всех знаю, это моя профессия», – сказал Черчесов.

    • Тренер покинул российскую сборную в июле.
    • 11 сентября сборная Турции уволила Сенола Гюнеша.
    • Вместо него команду возглавил Штефан Кунц.

    Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

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    Источник: Ютуб-канал «Sportowy»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Diego_Costa 11 минут назад

      Всех Рукаку и Лукаку знаю...

      0
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      Рейтинг: +818

      SuperNils 31 минуту назад

      А русских не знаешь.

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