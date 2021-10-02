Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к решению нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 из-за неоптимальной физической формы.

«Артeм – амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашeл.

Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака» и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем.

Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги.

Мы сами были молодые, ещe неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку.

Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», – сказал Черчесов.