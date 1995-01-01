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    Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к решению нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 из-за неоптимальной физической формы.

    «Артeм – амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашeл.

    Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака» и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем.

    Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

    Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги.

    Мы сами были молодые, ещe неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку.

    Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», – сказал Черчесов.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
    • Он забил 30 голов в 55 матчах.

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    Источник: Ютуб-канал «Sportowy»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2663

      Derzkiy1 37 минут назад

      Да вообще похер на рукоблуда, это кто в футболе не понимает, за него переживают и думают, что он топовый футболист

      0
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      Рейтинг: +497

      Xiko 1 час назад

      Амбициозный и перспективный молодой футболист)))

      0
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      Рейтинг: +1829

      R_a_i_n 1 час назад

      его мнение в инете весь посмотрел))

      0
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      Рейтинг: +21468

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, полевой командир Черчесов дает, оказывается: "Для этого Дзюба и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера
      и полевого командира, посмотреть и поправить его, ты же не левша, дрочи не левой рукой, а правой".

      2
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      Рейтинг: +1958

      Январь 59 1 час назад

      Судя по тем видео , что мы видели и тем интервью что мы читали, и той игре , что он показал в последней игре, он не только амбициозный , но и очень хамоватый. То Эмери у него тренеришка, то у него Р. Манчини не тренер , а бизнесмен, а сам то Дзюба кто и что?

      2
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      Рейтинг: +25072

      silver29 1 час назад

      шлюба гнилой человечишко и посредственный игрочишко, Черчесов видимо забыл, что его время в сборной прошло и новый тренер в его советах не нуждается, тем более они со шлюбой друг друга стоят по части высокомерия и заносчивости. В сборной необходимо обновление, времена Черчесова это примитивное болото "бей, навешивай на дзюбу". Карпин на правильном пути !

      3
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      Рейтинг: +3882

      Semenycch 2 часа назад

      Всегда уважал Черчесова. Еще больше зауважал после той ситуации, когда у Дзюбы какие то поганые свиньи украли интимное видео предназначенное для жены Артема. И Черчесов и Семак тогда повели себя совершенно верно! И в этом интервью Черчесов все верно говорит. А Карпина не уважаю...

      2
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      Рейтинг: +1829

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      аааа, поржал))) для жены Артёма!!!

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