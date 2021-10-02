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  • Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

Черчесов – об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Артем – амбициозный футболист, который имеет свое мнение»

2 октября 2021, 08:48
15

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к решению нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отклонить вызов в национальную команду на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 из-за неоптимальной физической формы.

«Артeм – амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашeл.

Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе «Спартака» и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем.

Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

Такие ситуации бывают не раз в сборной и команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги.

Мы сами были молодые, ещe неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку.

Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», – сказал Черчесов.

  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Дзюба выступает за сборную России с 2011 года.
  • Он забил 30 голов в 55 матчах.

Источник: Ютуб-канал «Sportowy»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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Январь 59
1633157334
Судя по тем видео , что мы видели и тем интервью что мы читали, и той игре , что он показал в последней игре, он не только амбициозный , но и очень хамоватый. То Эмери у него тренеришка, то у него Р. Манчини не тренер , а бизнесмен, а сам то Дзюба кто и что?
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vladimir-7
1633157597
Ну, полевой командир Черчесов дает, оказывается: "Для этого Дзюба и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача, как главного тренера и полевого командира, посмотреть и поправить его, ты же не левша, дрочи не левой рукой, а правой".
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R_a_i_n
1633157615
его мнение в инете весь посмотрел))
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Xiko
1633159916
Амбициозный и перспективный молодой футболист)))
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Derzkiy1
1633161256
Да вообще похер на рукоблуда, это кто в футболе не понимает, за него переживают и думают, что он топовый футболист
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Plyash
1633164044
"Дурак всегда думает,как выпутаться.А умный знает,как не попасть..." Ситуация сей басни такова - старый дурак оправдывает дурака помоложе.
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nik55
1633165113
2 дурачка которые отдают честь с пустой головой
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DemSerg
1633166504
Хоть бы навсегда позабыть об этих двух урылах в сборной.
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Томик
1633189003
Вот будет диссертацию защищать - пусть там своё мнение и высказывает. А тут - отказался ехать в сборную - ему дисквалификацию до конца первого круга, а команде штраф. Причем такой, чтобы даже этой чувствителен был.
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Hektor 84
1633198702
А какие у него амбиции? Надрочить побольше?
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