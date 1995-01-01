Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «Бавария» интересуется 19-летним Адейеми из «Зальцбурга»

    Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может вернуться в «Баварию», пишет Sport Bild.

    По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали с коллегами из Австрии по поводу возможного трансфера 19-летнего футболиста.

    Прошлым летом форварда пытался купить «Вольфсбург», однако «Зальцбург» ответил отказом на поступившее предложение.

    • Адейеми был в молодежной команде «Баварии» с 2009 по 2011 год.
    • Его отчислили из-за проблем с дисциплиной.
    • В текущем сезоне немец забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89885
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67673
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru