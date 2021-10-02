«Бавария» интересуется 19-летним Адейеми из «Зальцбурга»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми может вернуться в «Баварию», пишет Sport Bild.

По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали с коллегами из Австрии по поводу возможного трансфера 19-летнего футболиста.

Прошлым летом форварда пытался купить «Вольфсбург», однако «Зальцбург» ответил отказом на поступившее предложение.