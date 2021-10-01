Понсе перенесет операцию из-за повреждения мениска. Он пропустит до двух месяцев

«Спартак» опубликовал заявление о травме нападающего Эсекьеля Понсе.

«Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока», – говорится в публикации клуба.

По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, аргентинец выбыл из строя на срок от одного до двух месяцев.