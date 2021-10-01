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    Понсе перенесет операцию из-за повреждения мениска. Он пропустит до двух месяцев

    «Спартак» опубликовал заявление о травме нападающего Эсекьеля Понсе.

    «Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В понедельник ему предстоит операция, по итогам которой появится ясность относительно сроков восстановления игрока», – говорится в публикации клуба.

    По информации журналиста «СЭ» Максима Алланазарова, аргентинец выбыл из строя на срок от одного до двух месяцев.

    • В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Форвард травмировался в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +54

      Форвард 79 5 секунд назад

      Жаль. Скорейшего выздоровления!!!

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      Рейтинг: +656

      Блямба 14 минут назад

      Цена победы,как не говори...
      Здоровья.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2072

      Play 30 минут назад

      Хоть Педро Рошу возвращай, он всяко лучше будет чем эта балерина длинная под седьмым номером.

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      Рейтинг: +3349

      Дедуктор 38 минут назад

      Вот, это плохо. Нынешний Спартак тянули только двое. Промес и Понсе. Остальные игрочишки им в лучшем случае не помогали, а то или мешали, или вредили.

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      Рейтинг: +4274

      rash1959 54 минуты назад

      БЛ..... Очень жалко, это потеря.

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