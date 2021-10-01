Максименко – худший игрок матча «Спартак» – «Наполи» по версии WhoScored. Промес – лучший

Статистический портал WhoScored оценил действия футболистов в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» – «Спартак» (2:3).

Лучшим игроком встречи признан полузащитник московского клуба Квинси Промес с оценкой 9.6. Голландец отметился дублем.

Самую низкую оценку получил вратарь «Спартака» Александр Максименко (4.9), чья ошибка привела к голу «Наполи» на 12-й секунде. Из полевых футболистов худшим стал защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (5.2).

«Спартак» одержал волевую победу.

Москвичи большую часть матча провели в большинстве.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

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