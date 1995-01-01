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    Максименко – худший игрок матча «Спартак» – «Наполи» по версии WhoScored. Промес – лучший

    Статистический портал WhoScored оценил действия футболистов в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи»«Спартак» (2:3).

    Лучшим игроком встречи признан полузащитник московского клуба Квинси Промес с оценкой 9.6. Голландец отметился дублем.

    Самую низкую оценку получил вратарь «Спартака» Александр Максименко (4.9), чья ошибка привела к голу «Наполи» на 12-й секунде. Из полевых футболистов худшим стал защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (5.2).

    • «Спартак» одержал волевую победу.
    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2196

      Ден 781 14 минут назад

      Кофр это вообще )))) молния маквин))))))))

      0
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      Рейтинг: -33

      фксм85 40 минут назад

      По Кофрие не согласен.Физуху подтянуть и вообще норм будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -112

      Аден 1 час назад

      Так оно и есть. Надо ему на лавке посидеть. Селихова в ворота.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8148

      САДЫЧОК 1 час назад

      Лучшие в матче Кофрие и Айртон ! Но и Мозес , с Промесом рядом...

      1
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      Рейтинг: +17105

      derrik2000 1 час назад

      По Максименко ещё как-то соглашусь, а, вот, по Промесу - нет.
      По-моему мнению, лучший - Виктор Мозес.

      2
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      Рейтинг: +329

      jek718875 1 час назад

      Как говорил товарищ М.ГОРБАЧЁВ:и это правильно...

      0
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      Рейтинг: +21633

      bset 2 часа назад

      Что-то я уже запутался, кто в этом году "лучше Акинфеева"? Максименко, который начудил и пропустил? Гильерме, который начудил и получил красную? Кержаков или Лунев, которые на банку сели?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25050

      silver29 2 часа назад

      Кофрие самое неудачное приобретение сезона (((( Мозес и Бакаев показали добротную игру, Игнатов вообще забил мастерский зрячий гол, хорошо что Руй подтягивает молодых его, Литвинова, Ломовицкого. Жиго транжирил 101 % моменты, Соболев на троечку отбегал. Понсе и Айртон не впечатлили игрой. Про Максименко уже все сказали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29642

      oyabun > silver29 2 часа назад

      Насчет Ломовицкого ты конечно погорячился ))

      1
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      Рейтинг: +25050

      silver29 > oyabun 1 час назад

      В чем ? Я за то что надо дать шанс, а что получится посмотрим.

      1
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      Рейтинг: -112

      Аден > silver29 1 час назад

      Кофрие большую часть матча играл норм. А дальше видимо устал, надо было менять парня.

      2
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      ...
      Рейтинг: +29642

      oyabun > silver29 21 минуту назад

      в том что он портит любую игру в которую входит. А шансов у него уже было более чем достаточно.

      0
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      Рейтинг: +944

      fhnv 2 часа назад

      Гильерме в Локо тоже чудил айда пошел

      0
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      Рейтинг: +329

      jek718875 2 часа назад

      МАКСИМКА,сделай так,чтоб тебя искали

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