«Что за игра! Что за команда!» Максименко – о победе «Спартака» над «Наполи»

Все авансы, с восторгом раздаваемые прессой воспитанникам Спартака, оказывались напрасными. Навскидку - Давыдов и Ананидзе, Кутепов и Прудников... теперь вот и Максименко. Он хороший вратарь, иногда очень здорово выручает, но у него нет главного - надежности. И понятно, почему Кафанов не стал вызывать его на второй сбор.
Кстати, Песьякова тоже, и он тоже воспитанник Спартака. Здесь что-то системное.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Что за игра! Что за команда! Победа!» – написал Максименко в сторис.
- «Спартак» пропустил уже на 12-й секунде после ошибки Максименко.
- Москвичи большую часть матча провели в большинстве и одержали волевую победу.
- Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.