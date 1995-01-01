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    «Что за игра! Что за команда!» Максименко – о победе «Спартака» над «Наполи»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Что за игра! Что за команда! Победа!» – написал Максименко в сторис.

    • «Спартак» пропустил уже на 12-й секунде после ошибки Максименко.
    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве и одержали волевую победу.
    • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Максименко

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии31
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      Рейтинг: +641

      Spinorr 14 минут назад

      Все авансы, с восторгом раздаваемые прессой воспитанникам Спартака, оказывались напрасными. Навскидку - Давыдов и Ананидзе, Кутепов и Прудников... теперь вот и Максименко. Он хороший вратарь, иногда очень здорово выручает, но у него нет главного - надежности. И понятно, почему Кафанов не стал вызывать его на второй сбор.
      Кстати, Песьякова тоже, и он тоже воспитанник Спартака. Здесь что-то системное.

      0
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      Рейтинг: +3107

      Kollljan 25 минут назад

      Молодец! На пятой секунде матча пропустил дебил! На 13-й секунде итальянцы уже праздновать устали. Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +10559

      Литейный4 35 минут назад

      Просто игроки Наполи вложили бабло в тотализатор. Там огромный коэффициент на победу аутсайдеров. Хорошо приподнялись. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +52491

      portero 46 минут назад

      Твой косячок прибавил проблем...

      0
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      Рейтинг: +6969

      Старикан 47 минут назад

      Да уж, вратаря надо Спартаку менять! Максименко не способен руководить в должной мере защитниками и очень не уверен на выходах...

      2
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      Рейтинг: +21440

      vladimir-7 > Старикан 32 минуты назад

      Да у него и рыло тупое, как у настоящей пожилой ...

      1
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      Рейтинг: +9838

      Cleaner 56 минут назад

      Максименко, гол на 13-ой секунде - ТВОЙ!!! В простейшей ситуации мяч из рук выпустил...

      0
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      Рейтинг: +25028

      silver29 > Cleaner 51 минуту назад

      Да дело не 13-й секунде, все бывает, но вчера у него не было уверенности и эта надежность последнего оплота обороны не передавалась игрокам, отсюда и суетливость в штрафной и нелепое столкновение ((( много было роздано хороших слов в его адрес, пора взрослеть, но он деградирует как кипер.

      3
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      Рейтинг: +9838

      Cleaner > silver29 44 минуты назад

      Я про главный вчерашний его косяк. У Спартака давно уже нет действительно надежного вратаря. Очень давно.

      1
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      Рейтинг: +89849

      zigbert > silver29 20 минут назад

      Я бы не сказал что Максименко деградирует. У него и раньше бывали такие ляпы. Он хоть и прибавляет в опыте но очень медленно и не так как хотелось бы нам.

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      Рейтинг: +10416

      NewLife 1 час назад

      Победа это хорошо, но если смотреть на игру команды без победных розовых очков, то становится ясно, что Спартаку нужен хороший вратарь вместо Макси, левый вингер вместо Айртона, опорник вместо Умярова и защитник вместо Джикии.
      Максименко может сделать отличный сэйв при ударе с близкого расстояния, выбежать и перекрыть напу зону обстрела, но эти хорошие качества сводятся на нет его ужасными недочетами: не видит поле и постоянно отдает мяч сопернику, не умеет играть ногами, не умеет и не играет на выходах. В современном футболе вратарь не должен пулять мяч хз куда и тем самым отдавать его сопернику, а должен разыгрывать выход с защитниками, чтобы оттягивать соперника и давать преимущество своим игрокам впереди вертикальным пасом, а Макси играет в дворовый футбол.

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      Рейтинг: +335

      SLADE2019 > NewLife 38 минут назад

      А Кофрие? Пока замах ногой делал, человек его догнал с форой в два метра и умудрился первым дотянуться до мяча.

      1
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      Рейтинг: +10416

      NewLife > SLADE2019 27 минут назад

      По рыжему у меня пока нет определенного мнения.

      0
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      Рейтинг: +89849

      zigbert > SLADE2019 12 минут назад

      А что Кофрие? На его месте ни один защитник Спартака не справился бы со скоростью Осимхена, который только вышел на поле. Между тем Кофрие в первом тайме заблокировал два опасных удара вблизи ворот.

      0
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      Рейтинг: +3424

      Oldtrafford83 1 час назад

      За твою игру Саша как раз и страшно, делай выводы лучше ибо есть другой Саша который уже заскучал без футбола, а по уровню мастерства он явно лучше тебя.

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      Рейтинг: +8145

      САДЫЧОК > Oldtrafford83 1 час назад

      Чем же , он так плох ? То , что страховал не удачника Джикию в первом голе и сплоховал ?!

      1
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      Рейтинг: +1611

      lek! 1 час назад

      Спартак дома уступит Наполи , это была случайность , но можно радоваться этой случайности . Нет пока у спартака пока игры .

      2
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      Рейтинг: +640

      GammiD 1 час назад

      А ты пенек Саша! Валидольщик! При каждом твоем выходе сердце замирало)))

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