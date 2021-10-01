Джикия и Промес устроили конфликт после матча с «Наполи». Их разнимали одноклубники

«Спартак» переиграл «Наполи» (3:2) на выезде во 2-м туре группового этапа Лиги Европы
После финального свистка между игроками «Спартака» Георгием Джикией и Квинси Промесом произошел конфликт. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Telesport.
Футболисты устроили словесную перепалку, после чего капитан красно-белых попытался сделать шаг в сторону голландца. Одноклубники смогли остановить Джикию и не позволили ему приблизиться к Промесу, погасив конфликт.
- «Спартак» одержал волевую победу.
- Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
- Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.
Источник: ютуб-канал Telesport