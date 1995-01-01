Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Джикия и Промес устроили конфликт после матча с «Наполи». Их разнимали одноклубники

    «Спартак» переиграл «Наполи» (3:2) на выезде во 2-м туре группового этапа Лиги Европы

    После финального свистка между игроками «Спартака» Георгием Джикией и Квинси Промесом произошел конфликт. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Telesport.

    Футболисты устроили словесную перепалку, после чего капитан красно-белых попытался сделать шаг в сторону голландца. Одноклубники смогли остановить Джикию и не позволили ему приблизиться к Промесу, погасив конфликт.

    • «Спартак» одержал волевую победу.
    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
    • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Telesport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:14
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3293

      Питерский князь 2 минуты назад

      Глаза друг другу чуть не выцырапали ЛГБТ!
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8864

      KOLBIS 4 минуты назад

      Ну не все в порядке там раз такое происходит,радоваться надо,а они...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22382

      slavutiq70 17 минут назад

      Что то на видео только кипишь Спаллети увидел ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      Taps 19 минут назад

      Суперфутболёры. Ха-ха-ха ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7428

      FanatSerj 20 минут назад

      Ах-хааа, игроки Наполи которые рядом были в шоке на это смотрели:
      "если они там между собой цапаются, то лучше нам и не тявкать, а то ж ногами отхренячут точно" ))))

      Ну а так конечно плохо, два лидера команды, которые наоборот должны вокруг себя сплотить остальных, а они вот такое перед камерами устраивают, опять же если есть мозги и мужики то пообщайтесь один на один и не выносите эти бабские склоки на всеобщее достояние.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3303

      Бомбардиръ 27 минут назад

      Неуспехи хрюшек вроде не из-за Руя, а из-за коллектива. Значит тренер тут ни причем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7863

      Alekxei Z. 34 минуты назад

      Победа Спартака многих лешила покоя.
      Начались вбросы.
      Почему не пишут , со слов очевидца, после победы над Мальмё в душе , игроки Зенита устроили оргию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1938

      acor94 > Alekxei Z. 31 минуту назад

      Но ведь оргия поднимает коллективный дух! А ссоры между одноклкбниками только портят атмосферу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12160

      ilichkadr > Alekxei Z. 21 минуту назад

      "Со слов очевидца" уже давно не в моде. Сейчас ИСТОЧНИК всему голова. Спихнул на него и радуется жизни, поскольку за жопу не возьмут, за клевету не привлекут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +641

      Spinorr > Alekxei Z. 9 минут назад

      Похоже, победа Спартака "лешила" кое-кого остатков грамотности и логики. Причем тут Зенит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10559

      Литейный4 38 минут назад

      Как пауки в банке грызутся. Ну и командочка лузеров. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2436

      seth343 38 минут назад

      Заметили, что после финального свистка ни какой радости не было,и как радовались зенит, после победы над мальме?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2488

      ААМ 39 минут назад

      Что не поделили в свинарнике?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12160

      ilichkadr > ААМ 25 минут назад

      Как обычно, сферу влияния не поделили.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru