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  • Джикия и Промес устроили конфликт после матча с «Наполи». Их разнимали одноклубники

Джикия и Промес устроили конфликт после матча с «Наполи». Их разнимали одноклубники

1 октября 2021, 10:14
45

«Спартак» переиграл «Наполи» (3:2) на выезде во 2-м туре группового этапа Лиги Европы

После финального свистка между игроками «Спартака» Георгием Джикией и Квинси Промесом произошел конфликт. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Telesport.

Футболисты устроили словесную перепалку, после чего капитан красно-белых попытался сделать шаг в сторону голландца. Одноклубники смогли остановить Джикию и не позволили ему приблизиться к Промесу, погасив конфликт.

  • «Спартак» одержал волевую победу.
  • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
  • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Источник: ютуб-канал Telesport
Лига Европы Спартак Наполи Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (45)
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Solist345345
1633072965
Начинают журналюжки уже говно искать. У нас не могут просто порадоваться.
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oyabun
1633073568
Потому и проигрываем так часто что в команде согласия нет. Друг на друга кидаются после победы. А что тогда творится после поражений? Печалька. ((
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slavа0508
1633075337
Что то на видео только кипишь Спаллети увидел ..
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Дедуктор
1633078825
А ведь именно Промес реальный капитан Спартака. Боец, заводила. Во всех аспектах лидер команды. Джикия на такую роль никак не тянет. Конфликт, конечно, отвратительный. Но и показательный. Как то не шибко радовались хрюканы этой победе. Очень умеренно радовались. Для проформы, типо. Это - одно. Второе: удивляет уровень физической готовности игроков. То, что Ещ заплыл жиром, это ... с ним. На скамейке сидит, жиреет. Но на поле вышел и Соболь, тоже изрядно заплывший жирком. Мозес полностью утратил свою подвижность весеннего периода. Джикия с Жиго не впечатляют скоростью и атлетизмом. Пупс и тот жиром заплыл. От того и всё более косячит в воротах. Нет претензий только к Промесу и Понсе. В общем, как то нездОрово это. И не здорОво.
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Oldtrafford83
1633079998
Жору давно пора на покой в Амкар отправлять.)
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ivany4
1633080043
На конфликт это не слишком похоже. Учитывая длинный язык Антохи, Джикия понял, что он сказал. И как горячий горячий парень вскипел. Уже в конце ролика видно, что Антоха сунулся к кепу, видимо с извинениями, и все обошлось без претензий. Видимо поняли, что овчинка выделки не стоит. А вот если это случилось на почве разбора игры, и касалось взаимных претензий, то это хорошо. Хорошо, что появилась злость за некачественную игру и загубленные моменты. Значит проснулись и есть шансы на улучшение игры.
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JTherry
1633081261
видео называется "Спаллетти ПСИХАНУЛ после поражения от "Спартака": прыгнул на скамейку москвичей, наехал на судью", но журналюги разглядели "конфликт между Промесом и Джикией"...) обычный мужской разговор на повышенных тонах и сразу после матча - это нормально, значит не безразличен был результат...
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САДЫЧОК
1633085404
Абрек звездун и просто не умеет играть в футбол ! О чём Промес , ему и сказал !
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Hektor 84
1633087074
Кавказского чурека давно пора гнать из команды
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Дедуктор
1633099455
Видели - как великий МЮ радовался своей победе над Вильяреалом? То-то! Теперь сравните - как "радовались" хрюканы. Это еще могло иметь какое то рациональное объяснение после поражения. Но после победы ...!?
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