Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Вернер недоволен ролью сменщика Лукаку и может уйти из «Челси» летом

    Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб следующим летом.

    По информации The Telegraph, 25-летний немец недоволен ролью сменщика Ромелу Лукаку. После возвращения бельгийца в «Челси» Вернер выходил в старте всего два раза.

    Если Вернер проведет большую часть сезона на скамейке, он рассмотрит вариант с уходом из «Челси» следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11843

      Hektor 84 35 минут назад

      Скоро и Лукаку заскучает по Италии, где у него многое получалось. Думаю следующим летом вернется в Интер в аренду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52501

      portero 2 часа назад

      Вернер рекордсменом по запарыванию моментов, но с другой стороны он успевает в них участвовать, вот наши шланги просто стоят и смотрят....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89843
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67668
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru