Вернер недоволен ролью сменщика Лукаку и может уйти из «Челси» летом

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб следующим летом.
По информации The Telegraph, 25-летний немец недоволен ролью сменщика Ромелу Лукаку. После возвращения бельгийца в «Челси» Вернер выходил в старте всего два раза.
Если Вернер проведет большую часть сезона на скамейке, он рассмотрит вариант с уходом из «Челси» следующим летом.
- Лондонский клуб купил Вернера летом 2020 года у «Лейпцига» за 53 миллиона евро.
- В 4 матчах АПЛ в этом сезоне Вернер сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что немцем интересуется «Боруссия» Д.
Источник: The Telegraph