Вернер недоволен ролью сменщика Лукаку и может уйти из «Челси» летом

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб следующим летом.

По информации The Telegraph, 25-летний немец недоволен ролью сменщика Ромелу Лукаку. После возвращения бельгийца в «Челси» Вернер выходил в старте всего два раза.

Если Вернер проведет большую часть сезона на скамейке, он рассмотрит вариант с уходом из «Челси» следующим летом.