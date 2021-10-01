Кулибали: «В матче со «Спартаком» «Наполи» уже думал о «Фиорентине». Это была ошибка»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назвал причину поражения итальянского клуба в матче со «Спартаком» (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я разочарован, но нужно идти от матча к матчу. В матче со «Спартаком» мы уже думали об игре с «Фиорентиной». Это была ошибка.

Если мы и дальше будем играть с мыслями о другом матче, у нас будут больше проблемы», – сказал Кулибали.

«Спартак» одержал волевую победу.

Москвичи большую часть матча провели в большинстве.

Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»