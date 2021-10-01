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  • Кулибали: «В матче со «Спартаком» «Наполи» уже думал о «Фиорентине». Это была ошибка»

Кулибали: «В матче со «Спартаком» «Наполи» уже думал о «Фиорентине». Это была ошибка»

1 октября 2021, 07:59
12

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назвал причину поражения итальянского клуба в матче со «Спартаком» (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я разочарован, но нужно идти от матча к матчу. В матче со «Спартаком» мы уже думали об игре с «Фиорентиной». Это была ошибка.

Если мы и дальше будем играть с мыслями о другом матче, у нас будут больше проблемы», – сказал Кулибали.

  • «Спартак» одержал волевую победу.
  • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
  • Спартаковцы поднялись на 2-е место в группе ЛЕ.

Витория – после волевой победы «Спартака» над «Наполи»: «Я очень счастлив»

Источник: Football Italia
Лига Европы Наполи Спартак Кулибали Калиду
Комментарии (12)
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portero
1633066172
Забив первый гол и создав моментов кучу, слишком сильно расслабили булки. Вот и получили за это, ну и Спартак старался молодцы....
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житель СПб
1633067005
Классический пример недооценки соперника. А перестроиться уже не смогли.
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slavа0508
1633068294
это закон футбола . здесь и сейчас ...
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Павелий
1633068372
А там ещё Кокорин вдруг выстрелит!
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Добрый Бобер
1633068900
Ну, в матче с "Феорентиной" русские вам точно не забьют.
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Давид59
1633070179
Кокорина боятся
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JTherry
1633070246
Коку - в состав "фиалок", пора уже встать с дивана...)
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zigbert
1633074718
Так бы и сказал что со Спартаком хотели сэкономить силы.
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vladimir-7
1633075220
Быстрый гол расслабил игроков, а удаление игрока, лишило возможности также играть, как её начали.
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FanatSerj
1633076302
Ещё в глаза бросилось очень слабая физическая готовность в целом всей команды Наполи, они уже в концовке первого тайма в целом еле ноги волокли. Вспоминаю прошлогодний матч Краснодара с испанцами, когда испанцы в меньшинстве за счет бешенной активности в меньшинстве смотрелись лучше Краснодара на голову. По началу думалось что и тут Спартаку это не поможет, но Наполи неожиданно как то сдох быстро, хотя дома играли без перелета.
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