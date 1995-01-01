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    Кулибали: «В матче со «Спартаком» «Наполи» уже думал о «Фиорентине». Это была ошибка»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали назвал причину поражения итальянского клуба в матче со «Спартаком» (2:3) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Я разочарован, но нужно идти от матча к матчу. В матче со «Спартаком» мы уже думали об игре с «Фиорентиной». Это была ошибка.

    Если мы и дальше будем играть с мыслями о другом матче, у нас будут больше проблемы», – сказал Кулибали.

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    • Москвичи большую часть матча провели в большинстве.
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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7428

      FanatSerj 26 секунд назад

      Ещё в глаза бросилось очень слабая физическая готовность в целом всей команды Наполи, они уже в концовке первого тайма в целом еле ноги волокли. Вспоминаю прошлогодний матч Краснодара с испанцами, когда испанцы в меньшинстве за счет бешенной активности в меньшинстве смотрелись лучше Краснодара на голову.
      По началу думалось что и тут Спартаку это не поможет, но Наполи неожиданно как то сдох быстро, хотя дома играли без перелета.

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      Рейтинг: +21440

      vladimir-7 18 минут назад

      Быстрый гол расслабил игроков, а удаление игрока, лишило возможности также играть, как её начали.

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      Рейтинг: +89849

      zigbert 26 минут назад

      Так бы и сказал что со Спартаком хотели сэкономить силы.

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      Рейтинг: +1045

      ab15488 53 минуты назад

      Да, думать тяжело, много сил отнимает)))

      0
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      Рейтинг: +10

      dabo74 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +17313

      JTherry 1 час назад

      Коку - в состав "фиалок", пора уже встать с дивана...)

      1
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      Рейтинг: +5129

      Давид59 1 час назад

      Кокорина боятся

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      Рейтинг: +5505

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Ну, в матче с "Феорентиной" русские вам точно не забьют.

      3
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      Рейтинг: +4609

      Павелий 2 часа назад

      А там ещё Кокорин вдруг выстрелит!

      1
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      Рейтинг: +22382

      slavutiq70 2 часа назад

      это закон футбола . здесь и сейчас ...

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