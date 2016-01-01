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    Грилиш, Фоден, Санчо и Лингард – в заявке сборной Англии на матчи отбора ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной Англии определился с составом команды на матчи на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Вратари: Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

    Защитники: Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба – «Манчестер Сити»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Рис Джеймс («Челси»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Атлетико»);

    Полузащитники: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»);

    Нападающие: Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Англии

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