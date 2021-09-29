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  • Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»

Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»

29 сентября 2021, 13:45
12

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси не должен был ложиться под стенку перед штрафным ударом в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в ЛЧ.

«Когда Почеттино попросил его сделать это на тренировке, кто-то должен был вмешаться: «Нет, нет, нет, с Месси так не поступают».

Так нельзя. Это неуважение. Я бы этого не допустил. Если бы я был в той команде, я бы сказал, что лягу вместо него.

Я бы не допустил этой ситуации. Не хочу это видеть. Он не должен пачкать свою футболку. Месси не должен делать это», – сказал Фердинанд.

  • В матче с «Ман Сити» Месси забил дебютный мяч за «ПСЖ».
  • До этого он не мог отличиться в трех матчах за клуб.
  • Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов ПСЖ Месси Лионель Фердинанд Рио
Комментарии (12)
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El_Chori
1632912789
Надеюсь он стебется
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DeStar
1632914405
что за бред?) уверен месси сделал это по собственному желанию, он старается быть полезным в команде он бегал вчера и в защите отрабатывал, да может весь псж был скучен в атаке, но месси старался и забил красивый гол, и лег под стенку ибо он часть команды.
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FanatSerj
1632919981
Ахх-хааа-хаааа, я просто с этого момента угорнул вчера, а тут оказывается были обижены чувства верующих в Месси. )) Ещё подумал, а хватит ли роста Месси чтобы закрыть стенку по всей ширине )) Хотя конечно если Месси поставить в стенку стоя, то от этого толку будет ещё меньше )))))
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nelez
1632921840
Самое безопасное место в стенке.Исполняющий зная что кто то лег под стенку естественно не пробьет низом.Вот в чем хитрость
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Hektor 84
1632923740
Это не Кристина убирающая голову в стенке при штрафных соперника)))
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Niko
1632927080
больной какой-то.... может и мяч ему не давать, а то мало ли что....
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Sergicious
1632929952
Как уже все достали его облизывать.Детский сад уже какой-то пошëл.Он забил впервые, в конце сентября и тут уже сразу фанатские сопли пошли.Особенно чего стоит аргентинский голкипер Мартинес, собачка на поводу со слюнями ещё тот.
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Бухбух
1632931574
Месси просто прилег отдохнуть, это его право.
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Plyash
1632942039
Вообще-то Месси сам прилёг с улыбкой,никто его не просил.
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maygli
1632944553
М-да уж... могли и затоптать.
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