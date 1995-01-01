Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»

Более того, он не должен касаться мяча! Не барское это дело.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси не должен был ложиться под стенку перед штрафным ударом в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в ЛЧ.
«Когда Почеттино попросил его сделать это на тренировке, кто-то должен был вмешаться: «Нет, нет, нет, с Месси так не поступают».
Так нельзя. Это неуважение. Я бы этого не допустил. Если бы я был в той команде, я бы сказал, что лягу вместо него.
Я бы не допустил этой ситуации. Не хочу это видеть. Он не должен пачкать свою футболку. Месси не должен делать это», – сказал Фердинанд.
- В матче с «Ман Сити» Месси забил дебютный мяч за «ПСЖ».
- До этого он не мог отличиться в трех матчах за клуб.
- Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.