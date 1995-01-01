Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси не должен был ложиться под стенку перед штрафным ударом в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в ЛЧ.

    «Когда Почеттино попросил его сделать это на тренировке, кто-то должен был вмешаться: «Нет, нет, нет, с Месси так не поступают».

    Так нельзя. Это неуважение. Я бы этого не допустил. Если бы я был в той команде, я бы сказал, что лягу вместо него.

    Я бы не допустил этой ситуации. Не хочу это видеть. Он не должен пачкать свою футболку. Месси не должен делать это», – сказал Фердинанд.

    • В матче с «Ман Сити» Месси забил дебютный мяч за «ПСЖ».
    • До этого он не мог отличиться в трех матчах за клуб.
    • Аргентинец забил 7 голов в 5 матчах против команд Хосепа Гвардиолы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7222

      Fusballer 14 минут назад

      Более того, он не должен касаться мяча! Не барское это дело.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -382

      СуперПАВ9 39 минут назад

      Месси такой же человек как все остальные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11175

      DeStar 49 минут назад

      что за бред?) уверен месси сделал это по собственному желанию, он старается быть полезным в команде
      он бегал вчера и в защите отрабатывал, да может весь псж был скучен в атаке, но месси старался и забил красивый гол, и лег под стенку ибо он часть команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10324

      Литейный4 50 минут назад

      Совсем Месю опустили хранцузы! Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      El_Chori 1 час назад

      Надеюсь он стебется

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89738
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67651
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru