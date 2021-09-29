Фердинанд – о Месси под стенкой: «С Лео так не поступают. Он не должен пачкать футболку»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси не должен был ложиться под стенку перед штрафным ударом в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в ЛЧ.

«Когда Почеттино попросил его сделать это на тренировке, кто-то должен был вмешаться: «Нет, нет, нет, с Месси так не поступают».

Так нельзя. Это неуважение. Я бы этого не допустил. Если бы я был в той команде, я бы сказал, что лягу вместо него.

Я бы не допустил этой ситуации. Не хочу это видеть. Он не должен пачкать свою футболку. Месси не должен делать это», – сказал Фердинанд.