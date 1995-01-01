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    Тиль пошел на трехкратное понижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Фейеноорд»

    Стало известно, сколько зарабатывает в «Фейеноорде» полузащитник Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку».

    По информации Metaratings, ради получения игровой практики в чемпионате Голландии 23-летний хавбек пошел на трехкратное понижение зарплаты. В «Фейеноорде» Тиль получает 500 тысяч евро в год, а «Спартак» платил ему около 1,75 миллиона евро.

    • «Фейеноорд» арендовал хавбека у «Спартака» в начале июля.
    • В этом сезоне Тиль забил 12 голов в 15 играх за клуб и сборную.
    • Его рыночная стоимость – 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии20
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      Рейтинг: +10295

      Литейный4 5 минут назад

      Ему просто стало стыдно играть за свиней. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner 51 минуту назад

      Остальное(1,25 миллиона) ему доплачивает Спартак. Так устроена аренда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25258

      Боцман59rus 55 минут назад

      - его бы к Шварцу, или Слуцкому в Казань, интересно было бы посмотреть. А в Спартаке за десять лет только с Квинси угадали, но умудрились и эту историю загубить, повторно пригласив его, тем самым расписавшись в собственной безграмотности и импотенции в селекционной политике)))

      2
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      Рейтинг: +13472

      Persona_non_Grata > Боцман59rus 21 минуту назад

      Чушь какая ((( Если ты про легионеров - то их было предостаточно !

      1
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      ...
      Рейтинг: +25258

      Боцман59rus > Persona_non_Grata 1 минуту назад

      _ кого взяли молодого, неизвестного, с последующей перепродажей, как Промеса?


      0
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      Рейтинг: +4937

      Ганнибал Лектор 59 минут назад

      Любые лишения - лишь подальше от секты.

      3
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      Рейтинг: +2964

      AZ 1 час назад

      Спартак не умеет использовать нормально игроков... Поэтому в РПЛ впринципе все звезды тухнут... Потому что уровень лиги такой...

      2
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      Рейтинг: +30

      Спартач80 > AZ 1 час назад

      "Спартак не умеет использовать нормально игроков... Поэтому в РПЛ впринципе все звезды тухнут...".....
      =========================================================
      Слышь,лошара тупая,у тебя Спартак отвечает за весь уровень РПЛ?....Откуда только таких у.е.б.а.нов-даунов берут,как ты?...

      0
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      Рейтинг: +2964

      AZ > Спартач80 58 минут назад

      Прокладку смени, клоун!
      Ты вообще с*кин сын, знаешь из какой команды Тил перешел в твою команду?? Наверное поэтому я и сужу по РПЛ, по этому игроку!! Но откуда тебе им**цилу то знать?

      1
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      Рейтинг: +30

      Спартач80 > AZ 57 минут назад

      Именно поэтому он и не стал позориться,дабы не возвращаться в твою помойку,а ушёл в аренду,в нормальный клуб-Фейеноорд!

      1
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      Рейтинг: +2964

      AZ > Спартач80 55 минут назад

      Просто АЗ от этого игрока избавилось, нагрев Спортак на бабки, развели как ло*ов на 18 лямов, ахахах.... Хотя почему как.... По тебе видно, что вы команда ло*овская... А нам он не нужен...

      1
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      Рейтинг: +30

      Спартач80 > AZ 51 минуту назад

      15 минут назад,ты назвал его нормальным игроком,теперь вы его оказывается впарили....Ипать ты даун....

      0
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      Рейтинг: +2964

      AZ > Спартач80 45 минут назад

      Каким бы ты нормальным игроком не был, но за 18 миллионов игрока СРЕДНЕЙ команды можно продать только таким лоШарам как вам! Который последние игры у нас выходил на замену... Зато великий Спортаг отслюнявил нам за него 18 миллионов.... А еще Спортаг рассмаривал нашего Копмайнерса, и слава Богу, выбрал Тила... Ну просто неудачники...
      П.с. Знаешь? Я к РПЛ абсолютно нейтрально отношусь, у меня нет любимых команд, нет нелюбимых.... Но то, что творят фанаты Спортага и вот такие пишущие сразу с оскорблениями кл*уны как ты, я понимаю, какая команда для меня становится в россии самой днищенской))

      2
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      Рейтинг: +30

      Спартач80 > AZ 38 минут назад

      У тебя только становится,а вот аз ей был всегда....Надо быть полнейшим дауном,чтобы россиянину болеть за это уг....А что это ты дно тупое,забыл как начал оскорблять спартачей,за что сейчас и огребаешь?...Или "это другое"-тебе можно?...

      1
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      Рейтинг: +2964

      AZ > Спартач80 37 минут назад

      ути Бозе мой... Какой ты малыш....
      Болей я за ПСВ, дном был бы ПСВ... А сейчас у тебя фейенорд стал ТОП клубом... Какой ты хороший, слов нет....
      Я тебя не прошу ни болеть, ни смотреть матч нормальной команды)) Смотри дальше свое дно и молись на бездарного португальца, который пришел просто состричь бабла с вас, равно как и все остальные... А на вас фанатов, они сцать с высоты хотели))) Ни игры, ни результата, ни зрелища.... Вот это точно - УГ!
      П.С. Да простит меня zigbert... Самый адекватный человек...

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      Рейтинг: +2964

      AZ > Спартач80 35 минут назад

      твои фанаты такие же е*ланы, как и ты, причем конченные...
      А вот болельщики - нормальные... И я отличу и на этом сайте, и по поведению и в жизни, кто болельщик, а кто такой чmо как ты
      П.С. и оскорблял я не БОЛЕЛЬЩИКОВ, а фанатов! Но ты же тупой, тебе этого не понять

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      Рейтинг: +12093

      ilichkadr 1 час назад

      Всё правильно. Футболист должен играть, если он футболист.

      0
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      Рейтинг: +354

      Бардюр 1 час назад

      Рпл днище. Даже за з/п в три раза больше не хотят играть.

      0
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      Рейтинг: +2754

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вот почему наш футбол в жопе. А вообще то у нас все через жопу.

      3
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      Рейтинг: +8863

      KOLBIS 1 час назад

      Лишь бы с......я отсюда...

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