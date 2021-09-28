Тиль пошел на трехкратное понижение зарплаты ради перехода из «Спартака» в «Фейеноорд»

Стало известно, сколько зарабатывает в «Фейеноорде» полузащитник Гус Тиль, принадлежащий «Спартаку».

По информации Metaratings, ради получения игровой практики в чемпионате Голландии 23-летний хавбек пошел на трехкратное понижение зарплаты. В «Фейеноорде» Тиль получает 500 тысяч евро в год, а «Спартак» платил ему около 1,75 миллиона евро.