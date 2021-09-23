«Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равноценном делении матчей на ЧМ-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей ЧМ-2022 в Катаре.

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году.

Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что, как минимум, один из матчей национальной сборной России, в случае успешного – а мы все на это надеемся – отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ», – сказал Тащин.

На Евро-2020 «Матч ТВ» не показал ни одного матча сборной России.

Чемпионата мира пройдет в декабре 2022 года в Катаре.

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