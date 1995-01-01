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    «Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равноценном делении матчей на ЧМ-2022

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей ЧМ-2022 в Катаре.

    «Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году.

    Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

    На сегодняшний день точно могу сказать, что, как минимум, один из матчей национальной сборной России, в случае успешного – а мы все на это надеемся – отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ», – сказал Тащин.

    • На Евро-2020 «Матч ТВ» не показал ни одного матча сборной России.
    • Чемпионата мира пройдет в декабре 2022 года в Катаре.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9611

      Cleaner 21 минуту назад

      Первому каналу то зачем ЧМ без нашей сборной???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3425

      АртурZaСМ 40 минут назад

      " ... как минимум, один из матчей национальной сборной России...", когда уже перестанут делить шкуру не убитого медведя...

      0
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