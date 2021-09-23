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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

«Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

23 сентября 2021, 15:08
60

Появилось видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ».

В завершении мероприятия комментаторы и ведущие телеканала исполнили песню, в которой пошутили над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,

Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.

  • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
  • Из-за разразившегося скандала форвард пропустил один сбор национальной команды.

Источник: ютуб-канал Ольги Счастливой
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (60)
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Plyash
1632399897
Сборище "профессионалов-экспертов" ,похоже, даже на презентацию ролика вышли обкуренные,потерпеть не могли... Где же ВЫ,новые новые Синявские,Озеровы,Перетурины,Маслаченки...
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Блямба
1632400020
Рвота ТВ..
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ArReal
1632400145
Казалось , что Матч тв пробило днище - но снизу постучались! Интересно для кого эти моральные уроды пели эту дрочь? для своих хозяев или спонсоров?
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Сергей Свояк
1632400204
Что это за днище? Ааа, МАТЧ ТВ, ясно. Всё на месте. Раньше спокойно относился к этому каналу, но люди были правы, канал ни о чём. Чем дальше, тем хуже. Вроде о спорте, но нет, где-то около. Ещё каких-то полудохлых типа рэпперов наняли. Дичь.
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JTherry
1632400433
"...каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит" ...пошлятина и скудоумие так и сквозят в каждой строчке рэпа по мотивам Моргенштерна... имя тебе - срач-тв!!! комментаторы бегут с кАнала, а Тина про какой-то "контент" поет...)
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evgeniy.slam
1632400654
Дзюбе бы в суд на них подать
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Oldtrafford83
1632400856
дегенераты!!!
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Боцман59rus
1632401101
_ сборище бездарей, считающей, что материал уровня дрочки рукаку интересен людям, стопроцентные олигофрены и обладатели единственной извилины, причем одной на всех и даже не удивляет, что они публично заявляют об этом>))
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ilichkadr
1632401895
Моргенштерн и Клава Кока просто отдыхают. P.S. Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 30 лет, — воспитали страну идиотов.
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Добрый Бобер
1632403241
И это федеральный канал?! Убожество.
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