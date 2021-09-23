«Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

Появилось видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ».

В завершении мероприятия комментаторы и ведущие телеканала исполнили песню, в которой пошутили над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,

Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.