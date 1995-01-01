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    «Матч ТВ» – о других каналах: «Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит»

    Появилось видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ».

    В завершении мероприятия комментаторы и ведущие телеканала исполнили песню, в которой пошутили над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,

    Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит», – говорится в треке.

    • В ноябре 2020 года было опубликовано видео, на котором футболист мастурбирует.
    • Из-за разразившегося скандала форвард пропустил один сбор национальной команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Ольги Счастливой

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +923

      kosmonaft 3 минуты назад

      тупые дегенераты собрать их всех и в афганистан отправить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11973

      ilichkadr 3 минуты назад

      Моргенштерн и Клава Кока просто отдыхают.
      P.S. Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 30 лет, — воспитали страну идиотов.

      1
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      Рейтинг: +22

      vadikrew 5 минут назад

      У тнт появился конкурент?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25194

      Боцман59rus 16 минут назад

      _ сборище бездарей, считающей, что материал уровня дрочки рукаку интересен людям, стопроцентные олигофрены и обладатели единственной извилины, причем одной на всех и даже не удивляет, что они публично заявляют об этом>))

      7
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      Рейтинг: +448

      Блямба > Боцман59rus 13 минут назад

      ни слова Вам ,без восхищения..+++
      Согласен,просто "Жёлтый огонёк"

      2
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      Рейтинг: +3373

      Oldtrafford83 20 минут назад

      дегенераты!!!

      6
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      Рейтинг: +4265

      AtticusFinch 22 минуты назад

      Главное посмотрите на их довольные омерзительные рожи в зале))Это они так детей к спорту приобщают?))интересно посмотреть в лицо гениальному автору сия хита! на мерзкие рожи уродов (бывших спортсменов в основном, кроме идиота Черданцева) уже смотреть противно!!!!

      4
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      Рейтинг: +99

      evgeniy.slam 24 минуты назад

      Дзюбе бы в суд на них подать

      5
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      Рейтинг: +26

      Всеволош 26 минут назад

      Джеки Чан, Стивен Сигал, Чак Норрис, Брюс Ли, Грязное белье Мамая!!!
      Вот будущее канала! Матч ТВ - ты отстой. Черданцев со своей кривой рожей лицо канала. МАДА ФАКА просто!!!

      6
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      Рейтинг: +17029

      JTherry 27 минут назад

      "...каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит"
      ...пошлятина и скудоумие так и сквозят в каждой строчке рэпа по мотивам Моргенштерна... имя тебе - срач-тв!!! комментаторы бегут с кАнала, а Тина про какой-то "контент" поет...)

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      Рейтинг: +656

      Сергей Свояк 31 минуту назад

      Что это за днище?
      Ааа, МАТЧ ТВ, ясно. Всё на месте.
      Раньше спокойно относился к этому каналу, но люди были правы, канал ни о чём.
      Чем дальше, тем хуже. Вроде о спорте, но нет, где-то около.

      Ещё каких-то полудохлых типа рэпперов наняли. Дичь.

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