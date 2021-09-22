Газзаев потерял место в Госдуме

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев не попадает в новый созыв Государственной думы. Будучи кандидатом от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», экс-футболист избирался по одномандатному округу в Дагестане, но победы не добился.

Таким образом, пятилетнее пребывание Газзаева в Госдуме завершено.