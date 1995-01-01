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    Газзаев потерял место в Госдуме

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев не попадает в новый созыв Государственной думы. Будучи кандидатом от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», экс-футболист избирался по одномандатному округу в Дагестане, но победы не добился.

    Таким образом, пятилетнее пребывание Газзаева в Госдуме завершено.

    • Газзаев входит в партию с 2016 года.
    • Газзаев возглавлял в Госдуме комитет по делам национальностей.
    • В футболе 67-летний Газзаев не работает с 2014 года.

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    Источник: «Коммерсантъ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Fortuna-Kirov 4 минуты назад

      Вот и нашёлся тренер для Спартака)))

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