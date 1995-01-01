Газизов: «Сейчас уже нельзя сказать, что «Уфа» – автобус»

Стукалов молодец.
Но,всё равно..Не автобус,а ТрольЕйбус..
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что команда сейчас показывает более атакующий футбол, чем раньше. Он связал это с личностью главного тренера Алексея Стукалова.
«Мы чуть-чуть не добрали очков. Показывали хорошую игру, агрессивную и современную. «Уфа» немного меняется, раньше все говорили, что мы – автобус.
Сейчас так сказать уже нельзя. Будем и дальше стараться прогрессировать. Мне нравится то, что делает главный тренер, тренерский штаб, как это воспринимает команда. Думаю, что мы меняемся в хорошую сторону.
Будем совершенствоваться и стараться играть два тайма хорошо, а не только один. Есть ли такая проблема? Раз ее видно, значит есть. Начинаем не очень хорошо, а потом команда прибавляет. Это, наверное, из области психологии», – сказал Газизов.
- «Уфа» идет в РПЛ на 12-м месте.
- В 8 турах уфимцы забили 11 голов.
- В 15:00 по Москве «Уфа» начнет матч Кубка России против махачкалинского «Легиона».