Газизов: «Сейчас уже нельзя сказать, что «Уфа» – автобус»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что команда сейчас показывает более атакующий футбол, чем раньше. Он связал это с личностью главного тренера Алексея Стукалова.

«Мы чуть-чуть не добрали очков. Показывали хорошую игру, агрессивную и современную. «Уфа» немного меняется, раньше все говорили, что мы – автобус.

Сейчас так сказать уже нельзя. Будем и дальше стараться прогрессировать. Мне нравится то, что делает главный тренер, тренерский штаб, как это воспринимает команда. Думаю, что мы меняемся в хорошую сторону.

Будем совершенствоваться и стараться играть два тайма хорошо, а не только один. Есть ли такая проблема? Раз ее видно, значит есть. Начинаем не очень хорошо, а потом команда прибавляет. Это, наверное, из области психологии», – сказал Газизов.