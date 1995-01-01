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    Газизов: «Сейчас уже нельзя сказать, что «Уфа» – автобус»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что команда сейчас показывает более атакующий футбол, чем раньше. Он связал это с личностью главного тренера Алексея Стукалова.

    «Мы чуть-чуть не добрали очков. Показывали хорошую игру, агрессивную и современную. «Уфа» немного меняется, раньше все говорили, что мы – автобус.

    Сейчас так сказать уже нельзя. Будем и дальше стараться прогрессировать. Мне нравится то, что делает главный тренер, тренерский штаб, как это воспринимает команда. Думаю, что мы меняемся в хорошую сторону.

    Будем совершенствоваться и стараться играть два тайма хорошо, а не только один. Есть ли такая проблема? Раз ее видно, значит есть. Начинаем не очень хорошо, а потом команда прибавляет. Это, наверное, из области психологии», – сказал Газизов.

    • «Уфа» идет в РПЛ на 12-м месте.
    • В 8 турах уфимцы забили 11 голов.
    • В 15:00 по Москве «Уфа» начнет матч Кубка России против махачкалинского «Легиона».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +424

      Блямба 25 секунд назад

      Стукалов молодец.
      Но,всё равно..Не автобус,а ТрольЕйбус..

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