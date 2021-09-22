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Легион - Уфа

22.09.2021, Среда, 15:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. Кубок, 2 тур Легион - Уфа
Группа 6 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алания 2 2 0 0 5:2 +3 6
2. Уфа 2 0 1 1 1:3 -2 2
3. Легион 2 0 1 1 3:4 -1 1
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