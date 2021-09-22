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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Легион - Уфа
Легион - Уфа: обзор матча 22 сентября 2021
Легион
22.09.2021, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа 6, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 0 : 2
Завершен
Уфа
60'
Ш. Саадуев (П)
90+5'
А. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легион - Уфа
ГОЛ!
В. Кротов
0:2
ГОЛ!
А. Алиев
0:1
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Никитин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Саадуев
60'
58'
Желтая карточка
А. Голубев
46'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
Ф. Мрзляк
46'
Замена
А. Никитин
️️️️
К. Плиев
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Г. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легион
24
Алил Магомедов
ВР
15
Турпал-Али Мальсагов
ЛЗ
18
Алиасхаб Дубухов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
95
Идрис Муслуев
ЦЗ
44
Юрий Удунян
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
14
Габиль Нурахмедов
ОП
21
Шахбан Магомедалиев
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
17
Анар Панаев
АП
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
10
Азер Алиев
ПП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Легион
30
Иман-Гаджи Казиханов
ВР
99
Махач Абдулхамидов
ЛЗ
23
Рамазан Наниев
ЦЗ
17
Камиль Салахетдинов
ПЗ
4
Марат Идрисов
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ЦП
8
Курбан Курбанов
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
28
Магомед Муртазалиев
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Рауль Шихаев
ЦФ
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
3-3-1-2
24
Магомедов
95
Муслуев
44
Удунян
3
Гасанов
15
Мальсагов
14
Нурахмедов
3
Гаджибеков
21
Магомедалиев
17
Панаев
10
Саадуев
3-3-3-1
96
Кузнецов
3
Ботака-Иобома
44
Журавлев
15
Плиев
26
Бауэр
24
Мрзляк
3
Милетич
10
Алиев
50
Голубев
18
Камилов
25
Агаларов
25
Агаларов
57
Кротов
57
Кротов
25
Агаларов
24
Мрзляк
6
Фищенко
6
Фищенко
24
Мрзляк
15
Плиев
4
Никитин
4
Никитин
15
Плиев
Остались в запасе
Легион
Уфа
30
Иман-Гаджи Казиханов
ВР
99
Махач Абдулхамидов
ЛЗ
23
Рамазан Наниев
ЦЗ
17
Камиль Салахетдинов
ПЗ
4
Марат Идрисов
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ЦП
8
Курбан Курбанов
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
28
Магомед Муртазалиев
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Рауль Шихаев
ЦФ
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
30
Иман-Гаджи Казиханов
ВР
99
Махач Абдулхамидов
ЛЗ
23
Рамазан Наниев
ЦЗ
17
Камиль Салахетдинов
ПЗ
4
Марат Идрисов
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ЦП
8
Курбан Курбанов
ЦП
8
Шарапудин Шалбузов
ЦП
28
Магомед Муртазалиев
ПП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Рауль Шихаев
ЦФ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Легион - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Легион
1 : 0
01.11.2025
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
3 : 0
25.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Легион
2 : 1
18.10.2025
Сочи-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
11.10.2025
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Легион
1 : 3
05.10.2025
Ангушт
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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