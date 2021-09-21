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    Серия А. «Аталанта» обыграла «Сассуоло»; «Фиорентина» уступила «Интеру», Кокорин вышел на замену

    «Интер» обыграл «Фиорентину» (3:1) на выезде в матче 5-го тура Серии А.

    Хозяева вели в счете после первого тайма, но пропустили трижды после перерыва. Они заканчивали игру в меньшинстве.

    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 85-й минуте. Он заменил Джакомо Бонавентуру.

    «Аталанта» победила «Сассуоло» со счетом 2:1. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе клуба из Бергамо.

    Италия. Серия А. 5-й тур

    Аталанта – Сассуоло – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Госенс, 3; 2:0 – Дзаппакоста, 37; 2:1 – Берарди, 44.

    Фиорентина – Интер – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Соттиль, 23; 1:1 – Дармиан, 52; 1:2 – Джеко, 55; 1:3 – Перишич, 87.

    Удаления: Гонсалес, 78 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2021 23:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +550

      SinyaaPyll 44 минуты назад

      На этот раз слабенько - даже без карточки.

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      Рейтинг: +11716

      Hektor 84 55 минут назад

      А чего же не показали матч Фиорентина- Интер? Это же Фиорентина Кокорина играла! Так ведь вывески к матчу пишут Фиорентина Кокорина))))

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