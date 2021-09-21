Серия А. «Аталанта» обыграла «Сассуоло»; «Фиорентина» уступила «Интеру», Кокорин вышел на замену

«Интер» обыграл «Фиорентину» (3:1) на выезде в матче 5-го тура Серии А.

Хозяева вели в счете после первого тайма, но пропустили трижды после перерыва. Они заканчивали игру в меньшинстве.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 85-й минуте. Он заменил Джакомо Бонавентуру.

«Аталанта» победила «Сассуоло» со счетом 2:1. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе клуба из Бергамо.

Италия. Серия А. 5-й тур

Аталанта – Сассуоло – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Госенс, 3; 2:0 – Дзаппакоста, 37; 2:1 – Берарди, 44.

Фиорентина – Интер – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Соттиль, 23; 1:1 – Дармиан, 52; 1:2 – Джеко, 55; 1:3 – Перишич, 87.

Удаления: Гонсалес, 78 – нет.

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