Введите ваш ник на сайте

Аталанта - Сассуоло

21.09.2021, Вторник, 21:45 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Италия. Серия А, 5 тур Аталанта - Сассуоло
Италия. Серия А (2020/2021)
34 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Сассуоло 1:1 Аталанта
15 тур
3 января, воскресенье 17:00 Аталанта 5:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2019/2020)
25 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Аталанта 4:1 Сассуоло
6 тур
28 сентября, суббота 21:45 Сассуоло 1:4 Аталанта
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 21:30 Аталанта 3:1 Сассуоло
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Сассуоло 2:6 Аталанта
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
27 января, суббота 20:00 Сассуоло 0:3 Аталанта
3 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 17:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 19:00 Аталанта 1:1 Сассуоло
12 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Сассуоло 0:3 Аталанта
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 20:00 Аталанта 1:1 Сассуоло
3 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Сассуоло 2:2 Аталанта
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
12 апреля, воскресенье 16:00 Аталанта 2:1 Сассуоло
11 тур
8 ноября, суббота 20:00 Сассуоло 0:0 Аталанта
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 17:00 Аталанта 0:2 Сассуоло
13 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Сассуоло 2:0 Аталанта
Италия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
4 декабря, среда 22:00 Аталанта 2:0 Сассуоло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
...
  • Читайте нас: 