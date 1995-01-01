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    Зиньковский – о вызове в сборную России: «Понимаю, что это небольшой аванс»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями в связи с приглашением в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

    – Какие эмоции сейчас, спустя сутки? Ты вчера давал несколько интервью, говорил, что эмоции сумасшедшие. Сейчас, когда немного улеглось, что можешь сказать?

    – Сейчас уже я понимаю, что это все небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек.

    Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

    – Когда у тебя впервые появились мысли о сборной?

    – Может быть года полтора назад, когда мы играли в Премьер-лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.

    • Для Зиньковского это дебютный вызов в сборную.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 3 ассиста в 8 матчах.
    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

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    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +625

      Spinorr 57 минут назад

      Почему пишут все о вызове? Никого еще не вызвали, только включили в расширенный список, который сократится обязательно.
      А включили, чтобы были готовы, чтобы визы начать оформлять, тесты и прочее.

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