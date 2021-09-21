Зиньковский – о вызове в сборную России: «Понимаю, что это небольшой аванс»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился эмоциями в связи с приглашением в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

– Какие эмоции сейчас, спустя сутки? Ты вчера давал несколько интервью, говорил, что эмоции сумасшедшие. Сейчас, когда немного улеглось, что можешь сказать?

– Сейчас уже я понимаю, что это все небольшой аванс мне. Надо в ближайших играх доказать свою состоятельность и показать, что я достоин попасть в 25-26 человек.

Надо будет доказывать и по этим матчам, если хорошо сыграю, команда хорошо сыграет, наберет очки в ближайшем матче с «Зенитом». Я думаю, от этого будет все зависеть.

– Когда у тебя впервые появились мысли о сборной?

– Может быть года полтора назад, когда мы играли в Премьер-лиге. Проскакивало немножко. Но это было так, вскользь. Думал, что возможно когда-нибудь попасть в ближайшее время. Но сейчас я близок к этому и стремлюсь.