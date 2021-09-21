Журналист Скира: Хамес перейдет в катарский «Аль-Райян»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру за пределами Европы.
По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний футболист уже прошел медицинское обследование для «Аль-Райяна».
Катарский клуб в ближайшее время объявит о сделке официально.
- Хамес выступал за «Эвертон» с сентября 2020 года.
- В его активе 6 голов и 9 ассистов в 26 матчах.
- Рыночная стоимость колумбийца – 28 миллионов евро.
- В августе сообщалось, что услуги хавбека предлагали «Зениту».
Источник: Твиттер Николо Скиры