Журналист Скира: Хамес перейдет в катарский «Аль-Райян»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру за пределами Европы.

По информации журналиста Николо Скиры, 30-летний футболист уже прошел медицинское обследование для «Аль-Райяна».

Катарский клуб в ближайшее время объявит о сделке официально.