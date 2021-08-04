Caracol: «Зениту» предложили купить Хамеса

Агент полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента.

По информации журналиста Диего Руэда для радио Caracol, представитель 30-летнего колумбийца предложил игрока «Зениту».

Кроме того, его услуги были предложены ПСЖ, «Атлетико», «Севилье», «Милану», «Роме» и «Аяксу».

Из всех команд на запрос Мендеша ответила только «Севилья», но футболиста не устроили предложенные условия контракта.