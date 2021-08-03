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    Caracol: «Зениту» предложили купить Хамеса

    Агент полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента.

    По информации журналиста Диего Руэда для радио Caracol, представитель 30-летнего колумбийца предложил игрока «Зениту».

    Кроме того, его услуги были предложены ПСЖ, «Атлетико», «Севилье», «Милану», «Роме» и «Аяксу».

    Из всех команд на запрос Мендеша ответила только «Севилья», но футболиста не устроили предложенные условия контракта.

    • В минувшем сезоне Хамес забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах.
    • Его не вызвали в сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 из-за плохой формы.
    • Контракт Хамеса с «Эвертоном» истекает следующим летом.
    • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Caracol

    Главное спортивное радио Колумбии. Аудитория в твиттере - 3,8 миллиона подписчиков.

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19656

      vladimir-7 19 минут назад

      Зениту он совсем нх не сдался, да ещё надо и кого-то выгонять из легов.

      1
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      Рейтинг: +3479

      Semenycch > vladimir-7 11 минут назад

      У Зенита сейчас 7 легионеров.

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      Рейтинг: +19656

      vladimir-7 > Semenycch 7 минут назад

      Запас же нужен.

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      Рейтинг: +22

      Slavan62 19 минут назад

      Да древний уже. Кроме бабла ему уже ничего не надо

      1
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      Рейтинг: +3479

      Semenycch > Slavan62 10 минут назад

      Он не древний, но сильно сдал.

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      Рейтинг: +13751

      Garrincha58 22 минуты назад

      предложите ему Китай или МЛС, если он в АПЛ дурака валял то в РПЛ будет сидеть и в х...не дуть бабло получать

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