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Caracol: «Зениту» предложили купить Хамеса

4 августа 2021, 18:42
14

Агент полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента.

По информации журналиста Диего Руэда для радио Caracol, представитель 30-летнего колумбийца предложил игрока «Зениту».

Кроме того, его услуги были предложены ПСЖ, «Атлетико», «Севилье», «Милану», «Роме» и «Аяксу».

Из всех команд на запрос Мендеша ответила только «Севилья», но футболиста не устроили предложенные условия контракта.

  • В минувшем сезоне Хамес забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах.
  • Его не вызвали в сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 из-за плохой формы.
  • Контракт Хамеса с «Эвертоном» истекает следующим летом.
  • Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.

Источник: Caracol

Главное спортивное радио Колумбии. Аудитория в твиттере – 3,8 миллиона подписчиков.

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Эвертон ПСЖ Атлетико Севилья Милан Рома Аякс Родригес Хамес
Комментарии (14)
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Garrincha58
1628092041
предложите ему Китай или МЛС, если он в АПЛ дурака валял то в РПЛ будет сидеть и в х...не дуть бабло получать
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Slavan62
1628092188
Да древний уже. Кроме бабла ему уже ничего не надо
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vladimir-7
1628092191
Зениту он совсем нх не сдался, да ещё надо и кого-то выгонять из легов.
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paracetamol
1628094709
Сами пусть пользуют старикана. Нахр он нужен Зене!
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alp
1628095479
- послом в Тунис его! - а почему в Тунис? - ну а куда ж его еще??
Ответить
Ганнибал Лектор
1628095482
У колумбийцев карма какая-то - талант просирать. Хамес, Фалькао, Гуарин...
Ответить
Из Твери Леха
1628097193
Сразу пачку взять: Хамеса, Оскара, Жо и Алехандра Пато.
Ответить
Hektor 84
1628115677
Докатился Хамес до помойки! А ведь когда то был супер перспективным, но талант в полной мере не реализовал.
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ItalianFootball
1628153602
Трижды или больше раз сбитый летчик.
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Soccerdealer63
1628155472
Вся "заметка" написана лишь для того, чтобы Зенит был, ХОТЯ БЫ, упомянут в ряду достойных клубов...( ПСЖ, «Атлетико», «Севилье», «Милану», «Роме» и «Аякс") И НЕВАЖНО ПО КАКОМУ ПОВОДУ! РПЛ - голимые понты...
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