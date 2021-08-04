Caracol: «Зениту» предложили купить Хамеса

Агент полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента.
По информации журналиста Диего Руэда для радио Caracol, представитель 30-летнего колумбийца предложил игрока «Зениту».
Кроме того, его услуги были предложены ПСЖ, «Атлетико», «Севилье», «Милану», «Роме» и «Аяксу».
Из всех команд на запрос Мендеша ответила только «Севилья», но футболиста не устроили предложенные условия контракта.
- В минувшем сезоне Хамес забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах.
- Его не вызвали в сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 из-за плохой формы.
- Контракт Хамеса с «Эвертоном» истекает следующим летом.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
Источник: Caracol
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