Акинфеев – Заболотному: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в инстаграме сторис, посвященную нападающему Антону Заболотному. Он забил единственный гол в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0)

«Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола», – написал Акинфеев в инстаграме.

Заболотный забил на 81-й минуте.

В компенсированное время он получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля.

ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.

«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»