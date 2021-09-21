Акинфеев – Заболотному: «Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал в инстаграме сторис, посвященную нападающему Антону Заболотному. Он забил единственный гол в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0)
«Хорош, Заба, только в следующий раз не удаляйся после гола», – написал Акинфеев в инстаграме.
- Заболотный забил на 81-й минуте.
- В компенсированное время он получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля.
- ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.
«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»
Источник: инстаграм Игоря Акинфеева