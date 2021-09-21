«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Всех с победой, семья. Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», – написал Заболотный.

Заболотный забил единственный гол в матче на 81-й минуте.

В компенсированное время он получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля.

ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.