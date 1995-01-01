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    «Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

    «Всех с победой, семья. Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», – написал Заболотный.

    • Заболотный забил единственный гол в матче на 81-й минуте.
    • В компенсированное время он получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля.
    • ЦСКА поднялся на 7-е место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Антона Заболотного

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      Rainmaker 10 минут назад

      "В компенсированное время он получил 2-ю желтую карточку и был удален с поля." - Мавр сделал своё дело, мавр может уходить :))))

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