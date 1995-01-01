«Всех с победой, семья». Заболотный – о дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Всех с победой, семья. Хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам за поддержку и ту энергию, которая помогла нам победить», – написал Заболотный.