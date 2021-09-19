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Тарасов: «Деньги редко помогают добиться успеха в спорте»

19 сентября 2021, 16:23
13

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов оставил пост на тему денег в спорте. Он считает, что детям в первую очередь должно быть интересно заниматься тем или иным делом.

«Деньги не всегда и даже редко, когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом – это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

Я помню, как в мое время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на гос.уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях. Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось тогда и результат, и кайф будет», – написал игрок.

  • Тарасов брал чемпионство с «Локомотивом».
  • Уроженец Москвы – воспитанник «Спартака».
  • В сезоне ФНЛ 34-летний Тарасов провел 6 матчей, забил гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. ФНЛ Велес Тарасов Дмитрий
Комментарии (13)
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PAREVG.
1632059480
Скажи это Миллеру, а то он не в курсе, и тупо покупает готовых игроков...
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Давид59
1632061940
А с чего он взял, что сейчас наконец то "обратили на это внимание"? Я как раз читал про обратное. А именно - взятки, "блатные детки" и пофигизм детских тренеров.
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Иван Петров 1986
1632063127
Только сейчас это понял. Поздненько дошло.
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Garrincha58
1632072857
скоро в депутаты пойдёт
Ответить
BRO_football
1632075654
Это верно. Российский футбол тому подтверждение. Денег много, а результатов нет
Ответить
sobaka120982
1632078120
Интересно это он про себя? Ведь не скажешь что он успешен...
Ответить
ВетеR
1632079223
Редкостный идиотина
Ответить
Niko
1632109957
Уже с ближайшего созыва в тёплое кресло планирует? У такого болвана шансы колоссальные.
Ответить
Валя Ромашина
1632631039
Шизо ? Может в думу метит ?
Ответить
edw7777
1633196064
Да неужели?… Конечно гораздо больше поможет хвалебная надпись о путине. Шестеркой быть выгоднее.
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