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    Тарасов: «Деньги редко помогают добиться успеха в спорте»

    Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов оставил пост на тему денег в спорте. Он считает, что детям в первую очередь должно быть интересно заниматься тем или иным делом.

    «Деньги не всегда и даже редко, когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом – это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

    Я помню, как в мое время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на гос.уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях. Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось тогда и результат, и кайф будет», – написал игрок.

    • Тарасов брал чемпионство с «Локомотивом».
    • Уроженец Москвы – воспитанник «Спартака».
    • В сезоне ФНЛ 34-летний Тарасов провел 6 матчей, забил гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2713

      Иван Петров 1986 50 минут назад

      Только сейчас это понял. Поздненько дошло.

      0
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      Рейтинг: +5058

      Давид59 1 час назад

      А с чего он взял, что сейчас наконец то "обратили на это внимание"? Я как раз читал про обратное. А именно - взятки, "блатные детки" и пофигизм детских тренеров.

      0
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      Рейтинг: -452

      СуперПАВ9 1 час назад

      Роналду же помогает кочает себя какимто говновно

      0
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      Рейтинг: +7853

      playsh 1 час назад

      Димуля,а почему твоей "бывшей" профуре деньги помогают до сих пор,ведь её "шоу-биснес" тоже спорт,только более приземлённый и пошлый.

      0
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      Рейтинг: +3278

      PAREVG. 1 час назад

      Скажи это Миллеру, а то он не в курсе, и тупо покупает готовых игроков...

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