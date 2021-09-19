Тарасов: «Деньги редко помогают добиться успеха в спорте»

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов оставил пост на тему денег в спорте. Он считает, что детям в первую очередь должно быть интересно заниматься тем или иным делом.

«Деньги не всегда и даже редко, когда позволяют добиться успеха в спорте. Когда родители платят огромные суммы и заставляют своего ребенка заниматься спортом – это в 99% случаев провальная история. Для успеха нужны талант, спортивный характер, дисциплина. Чаще всего профессиональные спортсмены вырастают из самых простых бесплатных секций и школ.

Я помню, как в мое время приходили прямо в школу и отбирали ребят. Я давно говорил, что такие идеи нужно финансировать и поддерживать на гос.уровне и наконец-то сейчас обратили на это внимание и начали снова развивать такую форму воспитания на всех уровнях. Я за то, чтобы дети всегда были заняты и развивались, но при условии, чтобы ребенку нравилось тогда и результат, и кайф будет», – написал игрок.

Тарасов брал чемпионство с «Локомотивом».

Уроженец Москвы – воспитанник «Спартака».

В сезоне ФНЛ 34-летний Тарасов провел 6 матчей, забил гол.