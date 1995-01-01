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    Анджорин – о фанатах «Локомотива»: «Очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси»

    Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин высказался о поддержке команды со стороны болельщиков в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

    «Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счeт.

    Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах. «Марсель» – очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца.

    Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» – по энергии, по накалу, который был на трибунах», – сказал Анджорин.

    • «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
    • Автором забитого мяча стал как раз Анджорин.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Шашлычник 43 минуты назад

      Локо вызвал у меня восхищение сыграв в меньшинстве вничью с Марселем. Кстати, где юмористы которые троллили Рангника? Ах да, после трансферов Беки, Анджорина и Керка куда-то пропали парни. Бедные, завидуют. А то что ЛОКО, наряду с Динамо- интереснейший клуб РПЛ, делающий упор на молодёжь- это неоспоримый факт. Это лучи света в тёмном царстве болотной РПЛ. Очный матч это подтвердил.

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