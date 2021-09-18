Анджорин – о фанатах «Локомотива»: «Очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси»

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин высказался о поддержке команды со стороны болельщиков в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счeт.

Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах. «Марсель» – очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца.

Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» – по энергии, по накалу, который был на трибунах», – сказал Анджорин.