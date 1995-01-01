Анджорин – о фанатах «Локомотива»: «Очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси»

Локо вызвал у меня восхищение сыграв в меньшинстве вничью с Марселем. Кстати, где юмористы которые троллили Рангника? Ах да, после трансферов Беки, Анджорина и Керка куда-то пропали парни. Бедные, завидуют. А то что ЛОКО, наряду с Динамо- интереснейший клуб РПЛ, делающий упор на молодёжь- это неоспоримый факт. Это лучи света в тёмном царстве болотной РПЛ. Очный матч это подтвердил.
Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин высказался о поддержке команды со стороны болельщиков в игре первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).
«Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счeт.
Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах. «Марсель» – очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца.
Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» – по энергии, по накалу, который был на трибунах», – сказал Анджорин.
- «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
- Автором забитого мяча стал как раз Анджорин.