Ларссон: «Конфликт с Виторией? Это фейк, который даже комментировать смешно»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Руем Виторией.

«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем.

Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся», – сказал швед.