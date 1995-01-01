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    Ларссон: «Конфликт с Виторией? Это фейк, который даже комментировать смешно»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Руем Виторией.

    «Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем.

    Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся», – сказал швед.

    • В понедельник «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • Ларссон выступает за московский клуб с августа 2019 года.
    • В этом сезоне форвард провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10141

      NewLife 29 минут назад

      На зов синит-экспресса потянулись шелудивые из питерских ночлежек и примкнувший к ним дурик.

      0
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      Рейтинг: +16882

      derrik2000 47 минут назад

      Глядя на то, как особи в красно-белой форме на поле ДРУЖНО САБОТИРУЮТ установки на матчи, у меня сложилось прямо противоположное мнение.

      1
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      Рейтинг: +9448

      Cleaner 2 часа назад

      Ларссон - это МегаЗвезда Спартака. Разве может быть конфликт у МегаЗвезды и какого то там тренеришки?..)))

      1
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      Рейтинг: +13095

      paracetamol 2 часа назад

      Ларссон лентяй хуже наших. Чё на поле делает, никто не знает. Носится туда-сюда, а толку - 0.

      0
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      Рейтинг: +416

      vsolon > paracetamol 1 час назад

      промес его кент..... настоящие хряки...

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