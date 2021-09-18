Ларссон: «Конфликт с Виторией? Это фейк, который даже комментировать смешно»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Руем Виторией.
«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем.
Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся», – сказал швед.
- В понедельник «Спартак» сыграет с ЦСКА.
- Ларссон выступает за московский клуб с августа 2019 года.
- В этом сезоне форвард провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «Спорт-Экспресс»