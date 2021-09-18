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  • Ларссон: «Конфликт с Виторией? Это фейк, который даже комментировать смешно»

Ларссон: «Конфликт с Виторией? Это фейк, который даже комментировать смешно»

18 сентября 2021, 08:55
5

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Руем Виторией.

«Это фейк, который даже комментировать смешно. У нас с тренером нет и никогда не было проблем.

Если кто-то думает, что такие сообщения перед дерби нас потревожат, он ошибается. Наша сила в единстве. Работаем и не отвлекаемся», – сказал швед.

  • В понедельник «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • Ларссон выступает за московский клуб с августа 2019 года.
  • В этом сезоне форвард провел 10 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Витория Руй
Комментарии (5)
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paracetamol
1631948701
Ларссон лентяй хуже наших. Чё на поле делает, никто не знает. Носится туда-сюда, а толку - 0.
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derrik2000
1631954541
Глядя на то, как особи в красно-белой форме на поле ДРУЖНО САБОТИРУЮТ установки на матчи, у меня сложилось прямо противоположное мнение.
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NewLife
1631955589
На зов синит-экспресса потянулись шелудивые из питерских ночлежек и примкнувший к ним дурик.
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zigbert
1631982828
Хорошо если так. Но пора уже показывать настоящую игру.
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