Главные новости дня. «Барселона» намерена уволить Кумана, Карпин уехал отдыхать в лес

80-летнего Пеле перевели в реанимацию.

Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах».

«Сан-Паулу» расторг контракт с Дани Алвесом.

«Барселона» потеряла почти полмиллиарда по итогам сезона-2020/21.

«Спартак» нанес больше всех ударов в 1-м туре Лиги Европы.

Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой».

«Ну вот и лес, и вода, и воздух». Карпин показал фото с отдыха.

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El Chiringuito TV: «Барселона» ищет замену Куману.

«Рассмеялся и ушел». Холанд отказался меняться майками с игроком сборной Гибралтара Чиполиной.