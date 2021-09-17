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«Спартак» нанес больше всех ударов в 1-м туре Лиги Европы

17 сентября 2021, 12:34
39

УЕФА представил статистику 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Больше всех ударов (включая заблокированные) по воротам нанес «Спартак» (23), уступивший дома «Легии» (0:1). Столичный клуб опередил по этому показателю «Байер» (22) и «Наполи» (22).

«Локомотив», сыгравший вничью с «Марселем» (1:1), нанес пять ударов по воротам.

  • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
  • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
  • Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Спартак
Комментарии (39)
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Дедуктор
1631872774
Так, эта ... Треба премиальные выписать. Всем, кто бил по воротам. А то, что не попали? Дык, это футбол.
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alefreddy
1631873027
надо гордиться этим или плакать над бездарностью
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NewLife
1631873120
Чебурашка: мы били, били и......не забили((
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oyabun
1631873501
Толку то! Промес продолжает бить мимо ворот. И что больше всего злит, что пошел пробивать опасный перспективный штрафной. И ожидаемо пробил бездарно, прямо в стенку. Эх, как же не хватает Фернандо! Он ведь сам уже обнамекался что хочет вернуться в Спартак, тем более сейчас свободный агент, так почему его не взяли вместо Крала?! Взяли скамеечника Кофрие..
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vladimir-7
1631874245
После игры с Легией 9-го декабря, совет директоров спартака примет решение о расторжении договора с Руем Витория, после игры с Сочи 13 декабря, Рую объявят, что он и его тренерский штаб уволены. Руй, с Рождеством и с Новым годом!!! Владелец спартака и гражданской жены-аналитика Заремы Л. Фердун.
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slavа0508
1631874871
Да хоть 200 ударов . точность не кто не отменял ....
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paracetamol
1631879079
К сожалению, они не считаются. В футболе по баллам не побеждают!
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ААМ
1631886967
Вопрос в качестве ударов, а не в их количестве.
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alp
1631888719
к чему эта инфа? руй тоже все лепил про то, что игру контролировал... а толку то от всего этого? в таком ключе можно еще похвалится, что основной состав спартака значительно превосходит в классе свою молодежную команду!
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Sancho010365
1633022362
Больше всех ударов по воротам стало достижением значимым для Спартака, а ещё из российских команд Спартак, ЦСКА, Динамо М. и Локомотив ближе всех до столицы России.
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