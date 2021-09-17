«Спартак» нанес больше всех ударов в 1-м туре Лиги Европы

УЕФА представил статистику 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Больше всех ударов (включая заблокированные) по воротам нанес «Спартак» (23), уступивший дома «Легии» (0:1). Столичный клуб опередил по этому показателю «Байер» (22) и «Наполи» (22).
«Локомотив», сыгравший вничью с «Марселем» (1:1), нанес пять ударов по воротам.
- «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
- «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
- Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.
Источник: сайт УЕФА