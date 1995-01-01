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    «Спартак» нанес больше всех ударов в 1-м туре Лиги Европы

    УЕФА представил статистику 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Больше всех ударов (включая заблокированные) по воротам нанес «Спартак» (23), уступивший дома «Легии» (0:1). Столичный клуб опередил по этому показателю «Байер» (22) и «Наполи» (22).

    «Локомотив», сыгравший вничью с «Марселем» (1:1), нанес пять ударов по воротам.

    • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
    • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
    • Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии20
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      Рейтинг: +25171

      пьяныйхоровод 40 минут назад

      Это конечно похвально ( в РПЛ с ударами по воротам дела "не очень" ) , но была ли реальная угроза воротам Легии при этом .
      Я кроме попадания мяча в перекладину , после удара головой грузинского бессеребреника ( во втором тайме) , таких не наблюдал .

      2
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      Рейтинг: +21406

      slavutiq70 52 минуты назад

      Да хоть 200 ударов . точность не кто не отменял ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3134

      Питерский князь 54 минуты назад

      Результат на лицо.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +21006

      vladimir-7 1 час назад

      После игры с Легией 9-го декабря, совет директоров спартака примет
      решение о расторжении договора с Руем Витория, после игры с Сочи
      13 декабря, Рую объявят, что он и его тренерский штаб уволены.
      Руй, с Рождеством и с Новым годом!!!
      Владелец спартака и гражданской жены-аналитика Заремы Л. Фердун.

      2
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      Рейтинг: +29332

      oyabun 1 час назад

      Толку то! Промес продолжает бить мимо ворот. И что больше всего злит, что пошел пробивать опасный перспективный штрафной. И ожидаемо пробил бездарно, прямо в стенку. Эх, как же не хватает Фернандо! Он ведь сам уже обнамекался что хочет вернуться в Спартак, тем более сейчас свободный агент, так почему его не взяли вместо Крала?! Взяли скамеечника Кофрие..

      6
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      Рейтинг: +16844

      JTherry > oyabun 33 минуты назад

      если в сделке Камоцци не участвует со "своими 10%", то - не быть сделке, поэтому взяли Кофрие, а не Фернандо (он же свободный агент)... про штрафной - его в Спартаке некому было бить с этого края (удар под правую), разве что Джикия мог еще попытаться... но проблема в том, что все стали "криво" бить штрафные, даже у Ларссона сбился прицел с левой...

      1
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      Рейтинг: +10138

      NewLife 1 час назад

      Чебурашка: мы били, били и......не забили((

      4
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      Рейтинг: +293

      alefreddy 1 час назад

      надо гордиться этим или плакать над бездарностью

      3
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      Рейтинг: +12781

      Skull_Boy 1 час назад

      Толку то, если проиграли и сколько моментов запорол Понсе, и засал Витория делать замены по раньше

      0
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      Рейтинг: +3258

      Дедуктор 1 час назад

      Так, эта ... Треба премиальные выписать. Всем, кто бил по воротам. А то, что не попали? Дык, это футбол.

      3
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      Рейтинг: +10

      dabo63 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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