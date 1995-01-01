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    «Барселона» потеряла почти полмиллиарда по итогам сезона-2020/21

    «Барселона» на заседании совета директоров клуба подвела итоги финансового года и утвердила бюджет клуба на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба каталонцев.

    По итогам сезона-2020/21 убытки «Барселоны» составили 481 миллион евро. 6 октября клуб опубликует результаты комплексной проверки, которая должна выяснить причины экономического кризиса в «Барсе».

    На нынешний сезон был одобрен бюджет в размере 765 миллионов евро. Он будет принят после проверки на генеральной Ассамблее делегатов 16-17 октября.

    • «Барселона» после 4-х туров идет на 7-м месте в Примере.
    • Во вторник каталонский клуб уступил «Баварии» (0:3) в ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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