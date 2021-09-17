«Барселона» потеряла почти полмиллиарда по итогам сезона-2020/21

«Барселона» на заседании совета директоров клуба подвела итоги финансового года и утвердила бюджет клуба на сезон-2021/22, сообщает пресс-служба каталонцев.

По итогам сезона-2020/21 убытки «Барселоны» составили 481 миллион евро. 6 октября клуб опубликует результаты комплексной проверки, которая должна выяснить причины экономического кризиса в «Барсе».

На нынешний сезон был одобрен бюджет в размере 765 миллионов евро. Он будет принят после проверки на генеральной Ассамблее делегатов 16-17 октября.