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    80-летнего Пеле перевели в реанимацию

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле находится в реанимации. Подробности его состояния не сообщаются.

    Несколько дней назад Пеле удалили опухоль, после чего он сообщал, что чувствует себя хорошо и «готов сыграть 90 минут и дополнительное время».

    • В последние годы у Пеле диагностировали ряд проблем со здоровьем.
    • Пеле сейчас 80 лет.
    • Он стал 3-кратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1914

      acor94 54 минуты назад

      Боюсь 90 не выйдет. 80 минут и на покой...
      Жаль легенду...

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