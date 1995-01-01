80-летнего Пеле перевели в реанимацию

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле находится в реанимации. Подробности его состояния не сообщаются.

Несколько дней назад Пеле удалили опухоль, после чего он сообщал, что чувствует себя хорошо и «готов сыграть 90 минут и дополнительное время».