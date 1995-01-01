80-летнего Пеле перевели в реанимацию

Боюсь 90 не выйдет. 80 минут и на покой...
Жаль легенду...
Бывший форвард сборной Бразилии Пеле находится в реанимации. Подробности его состояния не сообщаются.
Несколько дней назад Пеле удалили опухоль, после чего он сообщал, что чувствует себя хорошо и «готов сыграть 90 минут и дополнительное время».
- В последние годы у Пеле диагностировали ряд проблем со здоровьем.
- Пеле сейчас 80 лет.
- Он стал 3-кратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии.
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