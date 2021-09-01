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    Коману сделали операцию на сердце

    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Об этом сообщил главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман.

    «У Комана были проблемы с дыханием, вызванные работой сердца. На следующей неделе он проведет кардиотренировку, которая покажет, сколько он будет восстанавливаться. Думаю, понадобится недели две», – сказал Нагельсман.

    • В текущем сезоне Коман провел 4 матча.
    • Коман выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.
    • Завтра, 18 сентября, «Бавария» сыграет в 5-м туре Бундеслиги против «Бохума».

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      lek! 25 минут назад

      Неожиданно , здоровье Кингсли .

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