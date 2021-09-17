Коману сделали операцию на сердце

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман перенес операцию на сердце. Об этом сообщил главный тренер баварцев Юлиан Нагельсман.

«У Комана были проблемы с дыханием, вызванные работой сердца. На следующей неделе он проведет кардиотренировку, которая покажет, сколько он будет восстанавливаться. Думаю, понадобится недели две», – сказал Нагельсман.