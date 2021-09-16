Николич: «Сегодня многое не получилось, но в целом я доволен работой команды»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».
«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу...
К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», – сказал Николич.
- «Локомотив» спас ничью в матче с «Марселем».
- Москвичи ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
- Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.
Источник: «Чемпионат»