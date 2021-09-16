Николич: «Сегодня многое не получилось, но в целом я доволен работой команды»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу...

К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», – сказал Николич.