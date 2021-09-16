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  • Николич: «Сегодня многое не получилось, но в целом я доволен работой команды»

Николич: «Сегодня многое не получилось, но в целом я доволен работой команды»

16 сентября 2021, 22:59
4

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу...

К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», – сказал Николич.

  • «Локомотив» спас ничью в матче с «Марселем».
  • Москвичи ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
  • Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Локомотив Марсель Николич Марко
Комментарии (4)
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Soccerdealer63
1631823227
"борьба"..."работа"... ну когда появится у нас ИГРА?)))
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SinyaaPyll
1631823466
Какие ещё подходы? Смолов один раз шарахнул от отчаяния, и всё.
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sined1951
1631886206
Николич заставил команду сыграть в стиле Юрия Павловича Семина. Значит традиции не пропадают.
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