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    Николич: «Сегодня многое не получилось, но в целом я доволен работой команды»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

    «Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу...

    К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», – сказал Николич.

    • «Локомотив» спас ничью в матче с «Марселем».
    • Москвичи ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.
    • Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +502

      SinyaaPyll 5 минут назад

      Какие ещё подходы? Смолов один раз шарахнул от отчаяния, и всё.

      0
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      Рейтинг: +179

      Soccerdealer63 9 минут назад

      "борьба"..."работа"... ну когда
      появится у нас ИГРА?)))

      0
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