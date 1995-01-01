Ломовицкий: «Хочу извиниться за матч с «Легией». Сейчас тяжeлое время для «Спартака»

Да, капитан очевидность, у Спартака тяжёлое время... Да только оно уже что-то подзатянулось..
Непонятно другое: почему на регулярной основе Спартак возят носом по асфальту клубы, в разы уступающие в суммарной стоимости игроков и космически уступающие по уровню зарплат. Сие просто необъяснимо. Это как если бы жигули стоили в несколько раз дороже бмв или ауди...
Защитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками за поражение от «Легии» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провeл ужасно. Я вообще не вошeл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.
Сейчас тяжeлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.
Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всe, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось», – сказал Ломовицкий.
- «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
- «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
- Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.