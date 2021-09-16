Ломовицкий: «Хочу извиниться за матч с «Легией». Сейчас тяжeлое время для «Спартака»

Защитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками за поражение от «Легии» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провeл ужасно. Я вообще не вошeл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжeлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всe, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось», – сказал Ломовицкий.