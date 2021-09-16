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  • Ломовицкий: «Хочу извиниться за матч с «Легией». Сейчас тяжeлое время для «Спартака»

Ломовицкий: «Хочу извиниться за матч с «Легией». Сейчас тяжeлое время для «Спартака»

16 сентября 2021, 18:32
38

Защитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками за поражение от «Легии» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провeл ужасно. Я вообще не вошeл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжeлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всe, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось», – сказал Ломовицкий.

  • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
  • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
  • Под руководством Руя Витории спартаковцы победили в 3 матчах из 10.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Спартак Легия Ломовицкий Александр
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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docndoc
1631807210
Да, капитан очевидность, у Спартака тяжёлое время... Да только оно уже что-то подзатянулось.. Непонятно другое: почему на регулярной основе Спартак возят носом по асфальту клубы, в разы уступающие в суммарной стоимости игроков и космически уступающие по уровню зарплат. Сие просто необъяснимо. Это как если бы жигули стоили в несколько раз дороже бмв или ауди...
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JTherry
1631807614
"Постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось..." ...надеюсь, не повторится, потому что ни один тренер в здравом уме тебя на поле больше не выпустит...
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k611
1631808165
Умение признавать собственные ошибки вызывает уважение. К сожалению результат матча уже не изменишь.
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Из Твери Леха
1631809398
суровые годы уходят...
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ab15488
1631810106
Извиняются, извиняются, а толку то, хоть раз обещанное улучшение игры произошло? А то у них уже как у собак Павлова, рефлекс. Обосрались - извинились, живём дальше
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Блямба
1631810441
ну нормально-же сказал парень,ведь не просили его. Чего лаять -то теперь..
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mahan
1631810469
Лучшее твое извинение это уйти из футбола вообще. Надо убирать лимит и таких не футболистов не будет. Сидят на жирных контрактах и не играют, офигеть просто.
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Бухбух
1631810646
Ломовицкий: "Хочу извиниться за матч с "Легией". Впереди еще пять извинений"
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Сильвербой
1631815393
Вы, пид..ры,только извеняться и можете, причём это касается всех клубов, может пора научиться играть в футбол!?
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oyabun
1631815461
Глядя на игру Ломовицкого я очень ждал что Витория совершит редкое но очень нужное в тот момент действие - сделает обратную замену. Даже слепому было видно что Ломовицкий в игру не вошел, более того испортил её. Но тренер подтвердил, что он очень мягкий и нерешительный человек, по крайней мере для Спартака.
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