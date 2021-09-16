Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Прядкин: «На рынке появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о заинтересованности крупных компаний и холдингов в покупке прав на трансляцию матчей РПЛ.

    – Вы уже общались с претендентами на приобретение прав. Что это за компании? И у кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы победить?

    – Действительно, на рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают своe желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами.

    С нашей стороны будет корректно говорить о составе участников, когда завершится этап заявок.

    Прядкин: «В целом интерес спонсоров к РПЛ повысился»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2048

      tarasofka 29 минут назад

      матч тв
      okko
      start+мегафон

      мля, надеюсь, что первые включат админресурс и будет у нас доступный футбол. и даже визжаки из тарасофки вряд ли тут поспорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Блямба 42 минуты назад

      "Herschi Cola - вкус победы!"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89396
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru