Прядкин: «На рынке появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ»

матч тв
okko
start+мегафон
мля, надеюсь, что первые включат админресурс и будет у нас доступный футбол. и даже визжаки из тарасофки вряд ли тут поспорят.
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о заинтересованности крупных компаний и холдингов в покупке прав на трансляцию матчей РПЛ.
– Вы уже общались с претендентами на приобретение прав. Что это за компании? И у кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы победить?
– Действительно, на рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают своe желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами.
С нашей стороны будет корректно говорить о составе участников, когда завершится этап заявок.
Прядкин: «В целом интерес спонсоров к РПЛ повысился»