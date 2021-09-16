Прядкин: «На рынке появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о заинтересованности крупных компаний и холдингов в покупке прав на трансляцию матчей РПЛ.

– Вы уже общались с претендентами на приобретение прав. Что это за компании? И у кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы победить?

– Действительно, на рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают своe желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами.

С нашей стороны будет корректно говорить о составе участников, когда завершится этап заявок.

Прядкин: «В целом интерес спонсоров к РПЛ повысился»