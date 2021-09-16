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Прядкин: «В целом интерес спонсоров к РПЛ повысился»

16 сентября 2021, 12:58

Президент РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о ситуации с реализацией медиаправ лиги, а также о работе со спонсорами.

– Насколько мы понимаем, это первый случай, когда медиаправа на российскую лигу выставляются на конкурс. Почему это произошло именно сейчас?

– Да, на недавнем заседании правления лиги было принято решение выйти на конкурс и определить победителя в рамках конкурентной процедуры. Это решение пришло не спонтанно. Оно продиктовано, в первую очередь, рыночной конъюнктурой, которая за последние несколько лет сильно изменилась.

Прежде чем принять это решение, мы проделали большую подготовительную работу, изучили особенности современного рынка, его экономические аспекты, тренды, ключевых игроков, аудиторные показатели и так далее. Эта работа позволила нам оценить потенциал рынка и понять, какие решения будут наиболее эффективными.

Перед тем, как сообщить о проведении конкурса, было упомянуто, что у «Газпром-Медиа» есть преимущественное право, и холдинг им воспользовался, сделав заявку на новый период. Это предложение не устроило Лигу? И по каким причинам?

Во-первых, мы благодарны нашим партнерам из «Газпром-Медиа Холдинга» за многолетнюю совместную работу. Во многом благодаря нашему сотрудничеству качество медиапродукта РПЛ очень выросло за последнее десятилетие.

Мы действительно получили предложение, которое не оставило сомнения: «Газпром-Медиа Холдинг» очень серьeзно настроен на продолжение сотрудничества.

Но на настоящем этапе посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса – открытой и прозрачной процедуры.

Ходит много разговоров о вариантах предложений, поступающих в РПЛ. Многие источники упоминают, что предложения содержат медиа и коммерческие права. Проясните ситуацию, какие права будут выставлены на конкурс?

Решение о проведении конкурса касается только медиаправ, коммерческие права будут реализовываться отдельно. На сегодня у нас есть ключевые партнеры, и мы будем действовать в соответствии с условиями соглашений с ними.

Как вы знаете, мы перезапустили формат титульного партнерства с Тинькофф, у нас есть многолетние отношения с генеральным партнeром – «Лигой Ставок». Мы очень дорожим этими отношениями и последовательно их развиваем.

В целом интерес спонсоров к лиге повысился, это чувствуется, поэтому в новом цикле ожидаем значительный рост по всем ключевым категориям спонсоров и, возможно, новым.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
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