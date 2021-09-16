Семак: «Оздоев, Караваев и Ловрен не тренируются в общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал травмированных футболистах перед матчем 8-го тура РПЛ с «Рубином».

— Какова актуальная информация по травмированным?

— На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны.