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    Семак: «Оздоев, Караваев и Ловрен не тренируются в общей группе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал травмированных футболистах перед матчем 8-го тура РПЛ с «Рубином».

    — Какова актуальная информация по травмированным?

    — На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны.

    • «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани в понедельник, 20 сентября.
    • Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 4-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14322

      Garrincha58 1 час назад

      по мне так и без них не плохо надо давать шанс молодым пока есть возможность Кравцов должен выходить в старте может ещё молодого на место Караваева найти из Зенита-2

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