Семак: «Оздоев, Караваев и Ловрен не тренируются в общей группе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал травмированных футболистах перед матчем 8-го тура РПЛ с «Рубином».
— Какова актуальная информация по травмированным?
— На сегодняшний день информация не изменилась: ни Оздоев, ни Караваев, ни Ловрен не тренируются в общей группе, поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны.
- «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани в понедельник, 20 сентября.
- Игра была перенесена на будний день из-за выборов в Госдуму РФ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Рубин» – 4-й.
Источник: официальный сайт «Зенита»