Жоржиньо: «Разница между хорошим и топовым игроком – это Лукаку. Он остается после тренировок и продолжает развиваться»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо охарактеризовал партнера Ромелу Лукаку. Он считает бельгийца топовым футболистом.

«Лукаку – хороший парень, очень скромный. Он усердно тренируется каждый день. Разница между хорошим и топовым футболистом – это то, что делает Лукаку. Он остается после тренировок и работает дальше. Он продолжает развиваться и становиться лучше, даже будучи в топе», – сказал Жоржиньо.