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  • Жоржиньо: «Разница между хорошим и топовым игроком – это Лукаку. Он остается после тренировок и продолжает развиваться»

Жоржиньо: «Разница между хорошим и топовым игроком – это Лукаку. Он остается после тренировок и продолжает развиваться»

15 сентября 2021, 09:32
12

Полузащитник «Челси» Жоржиньо охарактеризовал партнера Ромелу Лукаку. Он считает бельгийца топовым футболистом.

«Лукаку – хороший парень, очень скромный. Он усердно тренируется каждый день. Разница между хорошим и топовым футболистом – это то, что делает Лукаку. Он остается после тренировок и работает дальше. Он продолжает развиваться и становиться лучше, даже будучи в топе», – сказал Жоржиньо.

  • Накануне Лукаку принес «Челси» победу над «Зенитом» (1:0).
  • Летом «Челси» вернул Лукаку, купив его у «Интера».
  • Лукаку наряду с Кевином Де Брюйне – самый дорогой бельгийский игрок (100 миллионов евро).

Источник: твиттер Nouman
Англия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Челси Лукаку Ромелу Жоржиньо
Комментарии (12)
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Ганнибал Лектор
1631690806
Да, он нереально крутой игрок. Если бы не он, Зенит бы увез из Лондона очки
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NewLife
1631692316
Также как рукаку))
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99-й
1631693728
Лукака как всегда ничем не удивил - забил своё как положено
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vladimir-7
1631694352
Считаю, что Ромелу Лукаку – футбольный БУЙВОЛ.
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paracetamol
1631695753
Дзюбе бы так, вместо того, чтобы член утюжить!
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Из Твери Леха
1631697367
Лукаку реально мощный. С его данными 191/94 он очень круто носится.
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zigbert
1631710723
Ну вот и ключ к его успеху. Может когда нибудь ему покорится и приз ЗМ?
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житель СПб
1631809742
Вот! Это именно то, чего так не хватает российским футболистам. Именно так себя ведет и Роналду.
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