Жоржиньо: «Разница между хорошим и топовым игроком – это Лукаку. Он остается после тренировок и продолжает развиваться»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо охарактеризовал партнера Ромелу Лукаку. Он считает бельгийца топовым футболистом.
«Лукаку – хороший парень, очень скромный. Он усердно тренируется каждый день. Разница между хорошим и топовым футболистом – это то, что делает Лукаку. Он остается после тренировок и работает дальше. Он продолжает развиваться и становиться лучше, даже будучи в топе», – сказал Жоржиньо.
- Накануне Лукаку принес «Челси» победу над «Зенитом» (1:0).
- Летом «Челси» вернул Лукаку, купив его у «Интера».
- Лукаку наряду с Кевином Де Брюйне – самый дорогой бельгийский игрок (100 миллионов евро).
Источник: твиттер Nouman