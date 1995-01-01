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    Жоржиньо: «Разница между хорошим и топовым игроком – это Лукаку. Он остается после тренировок и продолжает развиваться»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо охарактеризовал партнера Ромелу Лукаку. Он считает бельгийца топовым футболистом.

    «Лукаку – хороший парень, очень скромный. Он усердно тренируется каждый день. Разница между хорошим и топовым футболистом – это то, что делает Лукаку. Он остается после тренировок и работает дальше. Он продолжает развиваться и становиться лучше, даже будучи в топе», – сказал Жоржиньо.

    • Накануне Лукаку принес «Челси» победу над «Зенитом» (1:0).
    • Летом «Челси» вернул Лукаку, купив его у «Интера».
    • Лукаку наряду с Кевином Де Брюйне – самый дорогой бельгийский игрок (100 миллионов евро).

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    Источник: твиттер Nouman

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4899

      Ганнибал Лектор 16 минут назад

      Да, он нереально крутой игрок. Если бы не он, Зенит бы увез из Лондона очки

      2
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      Рейтинг: +782

      SuperNils 37 минут назад

      А дрочубе это на хер не надо, и так платят. Лучше пойти подрочить.

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