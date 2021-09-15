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  • Лига Европы. «Спартак» в 1-м за 3 года матче группового этапа примет «Легию»

Лига Европы. «Спартак» в 1-м за 3 года матче группового этапа примет «Легию»

15 сентября 2021, 17:00
34

«Спартак» стартует в Лиге Европы. В 17:30 по Москве начнется матч первого тура группового этапа против польской «Легии».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».

  • «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
  • «Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.
  • «Легия» сейчас идет в зоне вылета чемпионата Польши.

Промес, Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Легией». Соболев – в запасе

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Легия
Комментарии (34)
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Alex Y
1631689008
Надеюсь выиграют))
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ilichkadr
1631689389
Надо Спартаку брать очки во что бы то ни стало. Легия сегодня далека от своей былой формы.
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OOOVVV.
1631689610
Вчера болел за Зенит, сегодня буду болеть за СпаМ. Буду всегда болеть за любую российскую команду, играющую в ЛЧ или ЛЕ. Удачи СпаМу сегодня.
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oyabun
1631690646
И Спартак и Легия сейчас в худшем состоянии нежели в предыдущем сезоне. Трудно уверенно предсказать исход сегодняшнего противостояния. Но дома Спартак просто обязан выигрывать. Вперед Спартак!
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Enter2006
1631691206
Спартаку удачи! Химок же победили! )) Реально надеюсь что победят Легию.
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Дедуктор
1631692236
Поставил на великий Спартак. Очень кругленькую денюшку. Такая вот дурацкая ставка, паньмаишь. Никому повторять не рекомендую. Мне, конечно, со своей ставочкой тяжко тягаться с истово желающими проигрыша Спартака г-жой Зю, Гатаговым и прочими прохиндеями. Но - тем не менее.
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portero
1631694410
Удачи Спартаку! Только победа!!!
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vladimir-7
1631695152
Всю жизнь Россия била этих поляков, надеюсь, что и сегодня им влупят, по самые помидорки.
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slavа0508
1631715022
Вперёд Спартак !!!Пора побеждать ,,,отступать не куда позади Росссия !!!!
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portero
1631719639
Неправильно принимает в первом тайме. Грусть и печаль смотреть такую игру....
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