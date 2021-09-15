Лига Европы. «Спартак» в 1-м за 3 года матче группового этапа примет «Легию»

«Спартак» стартует в Лиге Европы. В 17:30 по Москве начнется матч первого тура группового этапа против польской «Легии».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».

«Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

«Спартак» играл с «Легией» в квалификации Лиги Европы в сезоне-2011/12 и вылетел от нее.

«Легия» сейчас идет в зоне вылета чемпионата Польши.

Промес, Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Легией». Соболев – в запасе