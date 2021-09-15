Промес, Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Легией». Соболев – в запасе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Легии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Промес, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Гапонов, Ещенко, Кутепов, Литвинов, Хендрикс, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов, Соболев.
«Легия»: Боруц, Юханссон, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Младенович, Харатин, Лукиньяс, Слиш, Жозуэ, Эмрели.
- Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
- «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.
Источник: сайт УЕФА