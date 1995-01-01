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    Промес, Понсе и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Легией». Соболев – в запасе

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Легии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Промес, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Гапонов, Ещенко, Кутепов, Литвинов, Хендрикс, Ломовицкий, Бакаев, Игнатов, Соболев.

    «Легия»: Боруц, Юханссон, Навроцки, Ветеска, Енджейчик, Младенович, Харатин, Лукиньяс, Слиш, Жозуэ, Эмрели.

    • Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Банк Арене».
    • «Спартак» не играл в группе еврокубков с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -42

      Спартач80 34 минуты назад

      Состав боевой,будем посмотреть...

      2
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      Рейтинг: +32170

      zra78 41 минуту назад

      Удачи Спартак!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +21164

      slavutiq70 42 минуты назад

      Ждём победы !!!Если уж у 16 команды Польши не брать 3 очка . то тогда не знаю у кого брать ...

      4
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      Рейтинг: +723

      ВасяК > slavutiq70 35 минут назад

      Ну братцы,не подведите!!! Вперёд Спартак!!!

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