«СЭ»: Куйперс, Риццоли и Мажич – претенденты на пост главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может сменить Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС.
По информации «СЭ», на сегодняшний день рассматриваются три кандидатуры – голландец Бьорн Куйперс, итальянец Никола Риццоли и серб Милорад Мажич.
Фаворитом считается Куйперс, завершивший карьеру в августе. Месяцем ранее он обслуживал финал Евро-2020.
- Кашшаи был главой департамента судейства РФС с января 2020 года.
- Сообщалось, что от венгра ждали более качественной работы с арбитрами.
Источник: «Спорт-Экспресс»