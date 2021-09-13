«СЭ»: Куйперс, Риццоли и Мажич – претенденты на пост главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может сменить Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС.

По информации «СЭ», на сегодняшний день рассматриваются три кандидатуры – голландец Бьорн Куйперс, итальянец Никола Риццоли и серб Милорад Мажич.

Фаворитом считается Куйперс, завершивший карьеру в августе. Месяцем ранее он обслуживал финал Евро-2020.