Глушаков забил в РПЛ со штрафного впервые с 2014 года

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил «Спартаку» в седьмом туре РПЛ. Это его первый в чемпионате России гол со штрафного с 2014 года, когда он, будучи спартаковцем, отправил мяч в ворота «Рубина».
Всего у Глушакова в РПЛ три гола со штрафных.
- В текущем сезоне РПЛ Глушаков забил 4 из 6 голов «Химок».
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- С москвичами он брал РПЛ.
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Глушаков забил «Спартаку» со штрафного и перекрестился
Источник: Бомбардир.ру