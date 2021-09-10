Директор «Ювентуса» Черубини: «Роналду уже не признавал клуб, поэтому мы не могли его оставить»

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Черубини рассказал, что Криштиану Роналду летом потерял желание играть за клуб. Поэтому он был продан «Манчестер Юнайтед».

«Другого финиша истории, кроме как продажи, быть не могло, если учитывать, как Роналду разговаривал с нами. Мы не могли оставить игрока, который уже не признавал клуб. Клуб – это самое главное», – убежден Черубини.