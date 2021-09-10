Сульшер: «Роналду точно сыграет с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет в матче 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Эта игра станет дебютной для португальца после возвращения в «МЮ».

«Он провел отличную неделю с нами и точно выйдет на поле. Все очень рады, что он вернулся. В команде отличное настроение. С нетерпением ждем субботнего матча», – сказал Сульшер.

«МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» завтра, 11 сентября.

Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 17:00 мск.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»