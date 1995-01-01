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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Сульшер: «Роналду точно сыграет с «Ньюкаслом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет в матче 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Эта игра станет дебютной для португальца после возвращения в «МЮ».

    «Он провел отличную неделю с нами и точно выйдет на поле. Все очень рады, что он вернулся. В команде отличное настроение. С нетерпением ждем субботнего матча», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом» завтра, 11 сентября.
    • Стартовый свисток на «Олд Траффорд» прозвучит в 17:00 мск.
    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

    Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +766

      Юрэс 1 час назад

      ААААА ЗАССАЛ !!!!!! ХА ХА ХА ХА ХА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8701

      KOLBIS 1 час назад

      Додавил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      серега кашин 1 час назад

      правильно, что бы с ним сделали если он оставит на лавке роналду

      0
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      Рейтинг: +641

      mama1991 1 час назад

      сульшер....

      1
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