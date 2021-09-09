Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет выйти на поле с первых минут в ближайшей игре.

В субботу манкунианцы примут «Ньюкасл» на «Олд Траффорд».

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

«Не думал, что однажды вернусь сюда, но горжусь тем, что это случилось. Я очень счастлив, как и моя семья. Конечно, в субботу я буду готов, хоть и буду немного нервничать.

Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я хочу играть» – сказал Роналду.