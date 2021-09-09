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    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет выйти на поле с первых минут в ближайшей игре.

    • В субботу манкунианцы примут «Ньюкасл» на «Олд Траффорд».
    • Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
    • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

    «Не думал, что однажды вернусь сюда, но горжусь тем, что это случилось. Я очень счастлив, как и моя семья. Конечно, в субботу я буду готов, хоть и буду немного нервничать.

    Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я хочу играть» – сказал Роналду.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    09.09.2021 23:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4218

      TOMSON 33 минуты назад

      Он стал самым высокооплачиваемым футболистом МЮ.. О какой любви и гордости речь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13702

      KLIM777 > TOMSON 20 минут назад

      Он этого заслужил как минимум своей статистикой в отличие от всяких рэшфордов и прочих баламутов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9843

      житель СПб 1 час назад

      Молодец! Боец! В этом он отличается от Месси.

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