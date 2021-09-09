Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

Он стал самым высокооплачиваемым футболистом МЮ.. О какой любви и гордости речь?
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет выйти на поле с первых минут в ближайшей игре.
- В субботу манкунианцы примут «Ньюкасл» на «Олд Траффорд».
- Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
«Не думал, что однажды вернусь сюда, но горжусь тем, что это случилось. Я очень счастлив, как и моя семья. Конечно, в субботу я буду готов, хоть и буду немного нервничать.
Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я хочу играть» – сказал Роналду.