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  • Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

Роналду: «Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в старте на матч с «Ньюкаслом»

9 сентября 2021, 23:32
17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет выйти на поле с первых минут в ближайшей игре.

  • В субботу манкунианцы примут «Ньюкасл» на «Олд Траффорд».
  • Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
  • Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

«Не думал, что однажды вернусь сюда, но горжусь тем, что это случилось. Я очень счастлив, как и моя семья. Конечно, в субботу я буду готов, хоть и буду немного нервничать.

Я буду давить на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе. Я хочу играть» – сказал Роналду.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Роналду Криштиану Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (17)
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житель СПб
1631220821
Молодец! Боец! В этом он отличается от Месси.
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Snek
1631233497
Прикольно получилось, вместе поиграли в МЮ, а теперь один тренирует, а второй играет.
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Serg54-45
1631240890
Кокоша нервно смеется в сторонке))) Вообще это не человек, а биоробот какой-то, он уже давно всем все доказал и все равно находиться в форме и желании играть как 18летний пацан.
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ab15488
1631242649
Субординацию надо соблюдать, хоть роналду и доказал всем и все, но сульшер его тренер и публичное высказывание такого рода это неуважение
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Красногорск_Фан
1631255944
Прекрасно! Пусть играет. Берем больше пива и креведок под просмотр
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zigbert
1631303189
Сульшер и без этого понимает что присутствие Роналду на поле необходимо.
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nelez
1631350193
Роналду никогда такого не скажет , даже если захочет и то не скажет. Хватит уже очернить этого парня , он доказал что достоин уважение.
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